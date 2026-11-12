Acumulación de lodo afecta calles de Villa Vásquez tras las lluvias

Varias calles de Villa Vásquez quedaron cubiertas de lodo tras las lluvias registradas en la zona. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Grandes cantidades de lodo cubren calles de distintos sectores del municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, como consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas, situación que dificulta el tránsito y mantiene desplegadas a las brigadas del Ayuntamiento.

Entre las zonas afectadas figuran La Colonia, La Gallera, La Trinchera, La Capilla y Barrio Nuevo, además de las calles Federico de Jesús García, 30 de Marzo, Santiago Rodríguez y Capotillo.

La acumulación de sedimentos también afecta las inmediaciones del Ayuntamiento y del Colegio Sagrado Corazones, en pleno casco urbano.

Dificultades y respuesta

El alcalde Jenrry Castro dijo que la situación ha desbordado la capacidad de respuesta de las brigadas municipales, por lo que se ha integrado personalmente a las labores de limpieza y retiro de lodo con los equipos pesados disponibles.

El ejecutivo municipal atribuyó el arrastre de esos sedimentos al deterioro de los cerros que bordean el municipio, algunos de los cuales, según explicó, fueron destruidos en anteriores administraciones para habilitar terrenos destinados a la construcción de viviendas.

Indicó que desde 2020, cuando asumió la alcaldía, prohibió esas intervenciones, aunque aseguró que todavía se realizan de manera clandestina.

Proyectos y soluciones

Ante la recurrencia del problema, solicitó al Gobierno Central agilizar la construcción del drenaje pluvial de La Colonia, proyecto para el cual el Ministerio de Obras Públicas realizó una vista pública hace más de un año y que cuenta con financiamiento de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones.

El alcalde consideró que esa infraestructura contribuiría a mitigar las inundaciones en una de las zonas más críticas del municipio, aunque reconoció que no resolvería por completo el problema.