Presas del país reciben 228.6 millones de metros cúbicos de agua por las lluvias

Las lluvias han favorecido la recuperación de los niveles de agua en las presas dominicanas. ( CEDIDA POR EL INDRHI )

Las presas de República Dominicana han recibido 228.64 millones de metros cúbicos de agua desde el pasado 16 de septiembre, como resultado de las lluvias asociadas a las vaguadas que han incidido sobre el territorio nacional, informó este jueves el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos aportes, el volumen acumulado de agua en los embalses del país se elevó a 1,400.09 millones de metros cúbicos, equivalente al 69.36 % de la capacidad máxima nacional, estimada en 2,018.63 millones de metros cúbicos.

Entre los embalses que registraron mayores niveles de recuperación figura la presa de Sabaneta, que alcanzó el 99.6 % de su capacidad, con un volumen acumulado de 55.85 millones de metros cúbicos.

También destaca la presa de Monción, que recibió 48.48 millones de metros cúbicos durante el período y elevó su nivel en 5.04 metros. Actualmente almacena 316.45 millones de metros cúbicos, equivalentes al 95.9 % de su capacidad.

En tanto, la presa de Valdesia registra un volumen de 111.02 millones de metros cúbicos, para un 85.2 % de su capacidad máxima.

Otros embalses

De acuerdo con el informe del Indrhi, el complejo Tavera-Bao recibió 48.83 millones de metros cúbicos de agua y aumentó su nivel en 4.54 metros.

La presa de Tavera acumula 98.70 millones de metros cúbicos, equivalentes al 74.9 % de su capacidad, mientras que Bao registra 141.28 millones de metros cúbicos, para un 75.2 %.

Sabana Yegua alcanzó un volumen de 195.04 millones de metros cúbicos, equivalente al 57.1 % de su capacidad máxima, mientras que Montegrande registra 126.33 millones de metros cúbicos, para un 52.3 %.

La presa de Rincón, en tanto, almacena 37.11 millones de metros cúbicos, lo que representa el 62.5 % de su capacidad.