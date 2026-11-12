¿Qué significa la bandera roja en una playa y por qué la ciudadanía debe respetarla?

Una bandera roja colocada en playa de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

"La bandera roja significa que está prohibido nadar, que hay corriente fuerte o un oleaje muy alto. Por eso se utiliza para alertar sobre el peligro".

Así lo explicó el subdirector de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, consultado por Diario Libre a propósito de la muerte por ahogamiento de dos jóvenes en la playa de Najayo, pese a que en el lugar había una bandera roja.

Rodríguez insistió en que esta señal advierte a los bañistas que deben abstenerse de entrar al agua debido al peligro que representan las condiciones del mar.

Sobre quiénes son responsables de colocar estas banderas, el funcionario explicó que depende del organismo que tenga el control o la responsabilidad de la zona, debido a que varias instituciones de emergencia participan en estas labores.

Indicó que, por lo general, la Defensa Civil se encarga de establecer y colocar estas señales. Sin embargo, en las zonas turísticas, los hoteleros suelen hacerlo por recomendación de los organismos de emergencia.

Otras banderas y sus significados

Rodríguez explicó que, además de la bandera roja, existen otras señales de diferentes colores que advierten sobre las condiciones del mar.

Entre ellas mencionó la bandera verde, que indica condiciones tranquilas y oleaje suave, y la amarilla, que llama a los bañistas a actuar con precaución.

Asimismo, señaló que la bandera naranja identifica la presencia de la Defensa Civil y de otras entidades de socorro.

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