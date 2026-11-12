Aeropuerto Cibao realiza simulacro para evaluar respuesta ante accidentes aéreos

Imágenes del simulacro en el que participaron miembros de los organismos de socorro y personal del Aeropuerto Internacional del Cibao ( ANEUDY TAVÁRES )

El Aeropuerto Internacional del Cibao realizó este jueves un simulacro general para evaluar los protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de los organismos de socorro ante un eventual accidente aéreo, con el propósito de reducir los riesgos para los pasajeros, los tripulantes y las operaciones aeroportuarias.

El ejercicio, denominado "Pantera 2026", recreó un escenario en el que una aeronave se salió del área verde, impactó contra los letreros de señalización y quedó varada en las instalaciones de la terminal.

De acuerdo con el reporte de la emergencia simulada, el avión presentaba daños en el tren de aterrizaje y el fuselaje, además de un conato de incendio en el motor número dos, ubicado en el lado derecho.

La aeronave transportaba 26 personas, entre ellas 23 pasajeros y tres tripulantes, y llevaba 4,300 libras de combustible.

En el ejercicio participaron personal del aeropuerto y representantes de distintas instituciones de respuesta, entre ellas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), los cuerpos de bomberos de Santiago, Moca y La Vega, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Preparación ante posibles emergencias

El administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, Teófilo Gómez, explicó que el simulacro responde a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y a las disposiciones nacionales que establecen la realización periódica de estos ejercicios.

Gómez indicó que el objetivo, además de cumplir con las normas, es mantener entrenado al personal para responder adecuadamente ante una emergencia real, proteger vidas y reducir al mínimo las consecuencias sobre las operaciones aeroportuarias.

Señaló que los organismos responsables evaluarán los resultados del ejercicio y formularán recomendaciones para identificar oportunidades de mejora en los protocolos de actuación.

Lecciones aprendidas

Erdwin Olivares, titular del Centro de Operaciones de Emergencias, valoró la realización del ejercicio y destacó la integración de las instituciones que conforman los mecanismos de asistencia y ayuda mutua.

Sostuvo que estos simulacros permiten identificar lecciones aprendidas y fortalecer la coordinación interinstitucional para responder con la mayor capacidad posible ante una emergencia.

Asimismo, agradeció la participación de los organismos de socorro y la cobertura de los medios de comunicación, al considerar que estos últimos también desempeñan un papel importante en la difusión de información durante situaciones de emergencia y desastres.

Durante la actividad, representantes del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), en calidad de entidades evaluadoras, resaltaron la coordinación entre los equipos desplegados en el terreno y el Centro de Operaciones de Emergencias, así como la integración de las instituciones participantes.

La administración aeroportuaria destacó que esta fue la undécima ocasión en que realiza un simulacro general, como parte de su compromiso con la seguridad operacional y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.