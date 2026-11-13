Diario Libre extiende al 20 de noviembre las postulaciones para programa de pasantías Talento Libre

Ruth Salcedo, Ricardo de la Cruz y Miranda Rodríguez, participantes del programa de pasantías Talento Libre. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El periódico Diario Libre extiende hasta el 20 de noviembre la cuarta convocatoria en curso para su programa de pasantías Talento Libre, dirigido a estudiantes de término y recién graduados de Comunicación Social y carreras afines.

La nueva cohorte se sumará a este programa con el objetivo de seguir formando nuevas generaciones de profesionales en un entorno real de trabajo periodístico.

Talento Libre ofrece una inmersión de seis meses en áreas como Redacción Central, Audiovisuales, Diseño y Redes Sociales, donde los seleccionados desarrollan habilidades prácticas bajo estándares de rigor, creatividad y compromiso con el periodismo de calidad.

¿Quiénes pueden postular?

Estudiantes de término o recién graduados de Comunicación Social o áreas afines.

Mayores de edad y residentes en la República Dominicana.

Personas sin vínculos laborales con otras empresas.

Requisitos para participar

En esta etapa de prórroga, los interesados deben enviar los siguientes requisitos al correo electrónico reclutamiento@diariolibre.com, indicando en el asunto su nombre/Programa Pasantía #TalentoLibre:

Hoja de vida.

Récord de notas certificado con calificaciones por asignatura.

Carta de recomendación de la facultad.

Texto de motivación (mínimo 300 palabras), redactado sin el uso de inteligencia artificial.

Los seleccionados recibirán una compensación económica durante el período de pasantía.

Con esta cuarta convocatoria, Talento Libre consolida su apuesta por identificar, formar y proyectar nuevas voces del periodismo dominicano.