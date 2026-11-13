El Indotel frena instalación de equipos de proveedores de alto riesgo por seguridad nacional

Sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). ( CEDIDA POR EL INDOTEL )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) informó, mediante la Resolución 100-2026, la suspensión provisional de nuevas instalaciones de equipos, sistemas y programas de proveedores considerados de alto riesgo en las funciones críticas del núcleo de las redes públicas de telecomunicaciones del país.

A través de un aviso publicado este viernes en medios de circulación nacional, la institución explicó que la medida obliga a las empresas de telecomunicaciones y a las prestadoras de infraestructura activa a abstenerse de adquirir, contratar, instalar o activar nuevos componentes de estos proveedores para funciones esenciales de sus redes, salvo que cuenten con la no objeción del Consejo Directivo del Indotel.

Asimismo, destacó que la decisión responde a una recomendación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que advirtió sobre posibles riesgos para la seguridad nacional relacionados con determinados proveedores tecnológicos.

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Entre los factores considerados por la institución, figuran antecedentes de incidentes de seguridad, falta de transparencia que impida verificar sus programas y sistemas, y posibles obligaciones legales en sus países de origen que comprometan la confidencialidad de la información.

Qué es el núcleo de telecomunicaciones

El núcleo de una red de telecomunicaciones, conocido como core, es la parte que gestiona funciones esenciales como la autenticación de usuarios, el control de las comunicaciones, el enrutamiento de llamadas y datos y la interconexión de servicios. Por ello, una vulnerabilidad en estos sistemas podría comprometer la seguridad y continuidad de las comunicaciones.

El Indotel aclaró que la disposición no implica retirar, sustituir ni migrar los equipos de proveedores de alto riesgo que ya estén instalados y en funcionamiento. Asimismo, precisó que la restricción no se aplica a los equipos de las capas de acceso, distribución y transporte, salvo que desempeñen funciones críticas del núcleo de la red.

La resolución también establece que las empresas deberán notificar al órgano regulador, con al menos 90 días de antelación, cualquier nueva instalación, ampliación, sustitución o modificación sustancial relacionada con las funciones críticas de sus redes, independientemente del proveedor involucrado.

La medida tiene carácter provisional y es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, por lo que abrió un procedimiento para adoptar una decisión definitiva y concedió a los interesados un plazo de 60 días calendario para presentar sus observaciones. Durante ese proceso, la institución podrá confirmar, modificar o levantar la medida.