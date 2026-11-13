"Se sintió fuerte": dominicanos relatan cómo vivieron el sismo de este viernes

Empleados salen del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal, durante el simulacro nacional por terremoto. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El sismo de magnitud 4.7 registrado este viernes sorprendió a muchos dominicanos y provocó momentos de preocupación y otras reacciones entre quienes sintieron el temblor.

Tras el movimiento sísmico, algunas personas recurrieron a sus teléfonos para comunicarse con familiares y amigos, comprobar que estuvieran bien y preguntarles si también lo habían sentido. Otras compartieron sus experiencias a través de las redes sociales.

En una publicación de la cuenta de Instagram de Diario Libre, varios usuarios comentaron cómo vivieron el temblor mientras descansaban o realizaban sus actividades cotidianas.

"Yo aquí en la clínica muy relajado boca arriba pensé que me había dado un mareo, luego dije no es un temblor", escribió uno de los internautas.

"Yo sentí que mi cama se movió y me tiré de una, primera vez sintiendo esa vaina", comentó otro usuario.

"Mi almuerzo se movió conmigo" y "Yo acostado y la cama en vibrador, hasta el sueño se me fue", fueron otras de las expresiones compartidas en la publicación.

Asimismo, algunos usuarios confundieron inicialmente el movimiento con un mareo. "Sí, pensaba que me había mareado por el hambre", escribió otro internauta.

Lugares donde se sintió y la alerta en los celulares

Entre los comentarios también hubo personas que aseguraron haber sentido el temblor con mayor intensidad en Santo Domingo Oeste y en Higüey, provincia La Altagracia.

"Sí, se sintió fuerte en Santo Domingo Oeste, que Dios nos proteja", expresó uno de los usuarios, mientras que otro comentó: "Sí, muy fuerte aquí en Higüey".

Otro de los aspectos mencionados en la publicación fue la recepción de alertas sísmicas en los celulares. Algunos usuarios reportaron haber recibido las notificaciones, mientras que otros aseguraron que no les llegó el aviso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/db8f8ee4908dc2dedc02062c8f8cff0f-53b00bf2-cc0a69fb.jpg Un mensaje de alerta nacional recibido en un teléfono móvil, indicando que no hay una emergencia real y proporcionando instrucciones de seguridad para la población. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Magnitud del sismo

De acuerdo con Ismael Gómez, analista de datos sísmicos del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el movimiento tuvo una magnitud de 4.7, se localizó a 20.2 kilómetros al sur de El Seibo y se produjo a una profundidad de 144 kilómetros.

El especialista explicó que inicialmente se había reportado una magnitud preliminar de 5.3.

El sismo ocurrió a las 12:35 de la tarde.