Gabinete de Turismo exhorta a pasajeros a verificar sus vuelos ante restricciones de EE. UU.

Vista de una parte del estacionamiento del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA). ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Ante la disposición del Gobierno de los Estados Unidos de suspender las salidas de aeronaves desde su territorio, el Gabinete de Turismo de República exhortó este viernes a todos los turistas y pasajeros dominicanos a verificar el estatus de sus vuelos y sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas.

En un comunicado de prensa, el Gabinete de Turismo informó que estará trabajando de manera coordinada con los aeropuertos, las líneas aéreas y las autoridades correspondientes para garantizar la asistencia necesaria a los pasajeros y contribuir a mitigar el impacto de esta situación.

Impacto en operaciones aéreas

El comunicado señala que la medida tendrá un impacto en las operaciones aéreas y generará cancelaciones y dificultades para los pasajeros.

Sin embargo, aclara que la medida de las autoridades estadounidenses, "solo afecta vuelos desde y hacia Estados Unidos. Los demás vuelos a Europa y Latinoamérica continúan sin alteraciones.

Vuelos cancelados

Al menos cinco vuelos que conectan República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Los vuelos afectados corresponden a operaciones de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), entre ellos los servicios con destino a Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.

De acuerdo con la información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al viernes en la noche permanecían en tierra los vuelos de JetBlue B6 590, con destino a Fort Lauderdale (FLL); B6 2510 y B6 2110, hacia Nueva York (JFK), y B6 606, con destino a Orlando (MCO). También se encontraba en tierra un vuelo de carga.

En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, también se reportó afectado un vuelo de Delta con destino a Atlanta (ATL).

Aerodom informó que las restricciones temporales de la FAA podrían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra.