Gabinete de Turismo exhorta a pasajeros a verificar sus vuelos ante restricciones de EE. UU.
Al menos cinco vuelos entre República Dominicana y Estados Unidos fueron cancelados este viernes
Las operaciones hacia Europa y Latinoamérica continúan sin cambios, según las autoridades
Ante la disposición del Gobierno de los Estados Unidos de suspender las salidas de aeronaves desde su territorio, el Gabinete de Turismo de República exhortó este viernes a todos los turistas y pasajeros dominicanos a verificar el estatus de sus vuelos y sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas.
En un comunicado de prensa, el Gabinete de Turismo informó que estará trabajando de manera coordinada con los aeropuertos, las líneas aéreas y las autoridades correspondientes para garantizar la asistencia necesaria a los pasajeros y contribuir a mitigar el impacto de esta situación.
Impacto en operaciones aéreas
El comunicado señala que la medida tendrá un impacto en las operaciones aéreas y generará cancelaciones y dificultades para los pasajeros.
Sin embargo, aclara que la medida de las autoridades estadounidenses, "solo afecta vuelos desde y hacia Estados Unidos. Los demás vuelos a Europa y Latinoamérica continúan sin alteraciones.
Vuelos cancelados
Al menos cinco vuelos que conectan República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este viernes debido a las restricciones temporales a las operaciones aéreas dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).
Los vuelos afectados corresponden a operaciones de JetBlue desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), entre ellos los servicios con destino a Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.
- De acuerdo con la información suministrada por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al viernes en la noche permanecían en tierra los vuelos de JetBlue B6 590, con destino a Fort Lauderdale (FLL); B6 2510 y B6 2110, hacia Nueva York (JFK), y B6 606, con destino a Orlando (MCO). También se encontraba en tierra un vuelo de carga.
En el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata, también se reportó afectado un vuelo de Delta con destino a Atlanta (ATL).
Aerodom informó que las restricciones temporales de la FAA podrían provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos que administra.