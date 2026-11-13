Noticias que fueron tendencia

Las decisiones del Gobierno dominicano, las operaciones militares contra las pandillas en Haití y varios sucesos que conmocionaron al país alcanzaron el mayor número de lectores en la semana que culmina este viernes entre los lectores de Diario Libre.

Entre las informaciones más destacadas figuran la reincorporación a la Policía Nacional de un general retirado en dos ocasiones y las tensiones diplomáticas provocadas por la intervención militar de El Salvador en territorio haitiano.

En el ámbito nacional, una explosión por una presunta fuga de gas transformó en tragedia la alegría de una familia que acababa de mudarse a su vivienda propia. A este hecho se sumó un nuevo feminicidio en Santiago, en medio de la preocupación por la violencia contra las mujeres.

Un general vuelve a la Policía tras dos retiros

El presidente Luis Abinader dispuso la reincorporación del general de brigada José Delio Mora Reynoso a la Policía Nacional, después de que el oficial fuera colocado en condición de retiro en dos ocasiones y emprendiera acciones judiciales para recuperar su posición dentro de la institución.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 744-26, del 21 de octubre de 2026, que dejó sin efecto la disposición presidencial de marzo de 2022 mediante la cual Mora Reynoso había sido pensionado. La medida se produjo después de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El oficial había sido separado por primera vez de la institución en 2010, pero consiguió regresar a sus filas en mayo de 2020. Dos años después volvió a ser retirado, lo que dio inicio a otro proceso legal que se prolongó durante varios años.

En agosto de 2025, la Tercera Sala del TSA acogió parcialmente un recurso presentado por el general y declaró nulas las disposiciones que habían ordenado su segunda desvinculación. La decisión judicial contempló su reincorporación en las condiciones anteriores al retiro y el pago de los salarios dejados de percibir.

El caso volvió a colocar en la actualidad los conflictos judiciales relacionados con las decisiones administrativas de la Policía Nacional. Mora Reynoso, quien había desempeñado funciones como director regional sureste de la institución, consiguió así una segunda orden de reintegro después de dos procesos de retiro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/nayib-bukele-anuncia-base-operativa-en-el-estadio-sylvio-cator-e22bb49c.jpg El video publicado por el presidente salvadoreño muestra la zona impactada en Puerto Príncipe. (CAPTURA DE IMAGEN DE VIDEO)

Bukele golpea a las pandillas y enfrenta cuestionamientos de Washington

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a acaparar la atención informativa con su incursión en la situación de violencia que envuelve a Haití. El anuncio, mediante un video, de la destrucción de una vivienda atribuida a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, cabecilla de la poderosa organización criminal 400 Mawozo, así como de instalaciones que identificó como el cuartel general de la banda en Haití fue visto y compartido reiteradas veces. La grabación muestra helicópteros sobrevolando territorio haitiano, edificaciones y grandes nubes de polvo durante los ataques. Bukele aseguró que numerosos integrantes de la organización escaparon sin ofrecer resistencia.

La ofensiva se produjo después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños el 18 de octubre, durante una emboscada atribuida a grupos armados. El Gobierno de El Salvador sostiene que permanecen con vida, mientras el líder criminal ha afirmado lo contrario. Ninguna de las versiones había sido corroborada de manera independiente.

Las acciones militares provocaron diferencias diplomáticas con Estados Unidos. Según una investigación de Axios recogida por Diario Libre, Washington envió una protesta formal el 5 de noviembre por la falta de coordinación entre las tropas salvadoreñas y la Fuerza de Supresión de Pandillas. También atribuyó a militares de El Salvador disparos que alcanzaron su embajada en Puerto Príncipe, acusaciones rechazadas por el Gobierno de Bukele.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió sobre el riesgo de enfrentamientos accidentales entre ambos contingentes. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader expresó su respaldo a la intervención salvadoreña y confirmó que República Dominicana continuará ofreciendo colaboración logística y de inteligencia, aunque también pidió coordinación entre las fuerzas desplegadas en Haití.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/identifican-fuga-de-gas-como-causa-de-explosion-en-andares-del-mirador-95241e48.jpg La familia afectada con la explosión se había mudado semanas atrás. La madre fue dada de alta y los niños siguen en estado delicado en un centro de salud. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Una explosión destruye el sueño de una familia

La doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, se mudó el jueves 5 de noviembre junto a sus hijos, Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, a un apartamento que había adquirido mediante financiamiento en el residencial Andares del Mirador, en el Distrito Nacional. Menos de 24 horas después, una explosión atribuida preliminarmente a una acumulación de gas les provocó graves quemaduras.

El estallido, ocurrido la mañana del viernes 6 de noviembre, causó importantes daños en el inmueble, desprendió puertas, ventanales y cristales del balcón.

Kenia Díaz Lima, hermana de la doctora, contó a Diario Libre que la familia estaba emocionada por la mudanza. La noche anterior ambas habían intercambiado mensajes sobre la alegría de contar con una vivienda propia.

Tras el accidente, la madre y sus hijos fueron trasladados a centros hospitalarios. El jueves, la madre recibió el alta médica, mientras sus niños, quienes permanecen ingresados en estado delicado.

Según el reporte del 8 de noviembre, las investigaciones apuntaban a una posible fuga de gas en las instalaciones del apartamento, aunque las autoridades todavía no habían determinado oficialmente la causa de la explosión.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_6736467_20160606202910.jpg Santiago volvió a ser escenario de un feminicidio. La víctima había denunciado a su victimario en más de una ocasión. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

Otro feminicidio deja dos niñas sin sus padres en Santiago

La violencia contra las mujeres volvió a ocupar los titulares con el asesinato de Alexandra Josefina Santos, de 36 años, ocurrido el martes 10 de noviembre en el sector Villa Liberación, en Santiago. Su expareja, Alejandro Villa, de aproximadamente 57 años, la atacó con un arma blanca y posteriormente murió tras ingerir una sustancia tóxica.

El crimen se produjo en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle 2, esquina 6, del referido sector. De acuerdo con las informaciones ofrecidas por familiares, ambos estaban separados y tenían dos hijas en común. La relación había terminado, pero persistían diferencias relacionadas con la intención del hombre de reconciliarse.

Los parientes explicaron que Villa había regresado recientemente de Estados Unidos con el propósito de retomar la convivencia con Alexandra. Según sus testimonios, la insistencia del agresor había generado conflictos durante los días anteriores al homicidio.

Al lugar acudieron representantes del Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quienes realizaron los levantamientos correspondientes. El hecho se sumó a otros dos casos de violencia mortal contra mujeres registrados durante el fin de semana en San Juan de la Maguana y la provincia Valverde.

En San Juan murió Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años, mientras que en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, fue asesinada Rosanny del Carmen Almonte Molina, de 47. Con el caso de Alexandra Josefina Santos, Diario Libre reportó que la cifra de feminicidios registrados en República Dominicana durante 2026 ascendía a 82, una estadística que refleja la gravedad de la violencia de género en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/imagen-presidente-de-nvidia-dd8de1e7.jpg Jensen Huang, fundador y ex CEO de Nvidia. (EFE/ARCHIVO)

Sexo y espionaje: el escándalo de Nvidia que cautivó a los dominicanos

El escándalo que sacudió a Nvidia, una de las compañías más poderosas de la industria tecnológica, también despertó un gran interés en la República Dominicana. Las revelaciones sobre una presunta operación de espionaje chino, las relaciones extramatrimoniales de su fundador, Jensen Huang, y su posterior renuncia mantuvieron el caso entre los temas internacionales de mayor seguimiento durante la semana.

La controversia comenzó con informaciones sobre una supuesta operación de inteligencia china dirigida contra Huang, quien reconoció haber mantenido una relación sentimental con una empresaria sospechosa de vínculos con los servicios secretos de Pekín. El episodio generó interrogantes sobre la posible exposición de información estratégica de Nvidia, líder mundial en la fabricación de chips para inteligencia artificial.

Ante las revelaciones, el consejo de administración de la compañía anunció una investigación independiente para determinar si existieron filtraciones de información confidencial. La empresa sostuvo inicialmente que no tenía evidencias de que sus secretos comerciales hubieran resultado comprometidos. Posteriormente surgieron nuevas informaciones sobre otra relación sentimental del ejecutivo.

El caso alcanzó su punto culminante el jueves 12 de noviembre, cuando Nvidia anunció la renuncia inmediata de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración, después de 33 años al frente de la empresa. Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió provisionalmente la dirección ejecutiva.

Las sucesivas revelaciones, ampliamente seguidas desde República Dominicana a través de Diario Libre, pusieron el foco en los riesgos del espionaje industrial, la seguridad de la información tecnológica y las consecuencias de los escándalos personales en las grandes corporaciones. La salida de Huang añadió incertidumbre sobre el futuro de una compañía clave en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.