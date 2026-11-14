Obras Públicas desviará tránsito en la autopista Duarte por instalación de vigas en puente de Bonao

Obras Públicas realizará trabajos de colocación de vigas en el puente motopeatonal 12 de Julio, en Bonao. ( CEDIDA POR MOPC )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizará este domingo 15 de noviembre un desvío temporal del tránsito en la autopista Duarte, en Bonao, para colocar las vigas del puente motopeatonal que se construye en las proximidades de la calle 12 de Julio.

Las maniobras están programadas entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía e incluirán el uso de una grúa para colocar las estructuras.

Desvío temporal

Durante ese período, el tránsito en dirección norte-sur estará completamente cerrado desde la bifurcación de la autopista Duarte, donde comienza la avenida Las Hortensias, hasta el cruce con la calle 12 de Julio.

Los conductores que se desplacen en ese sentido deberán tomar la avenida Las Hortensias como ruta alterna. Podrán reincorporarse a la autopista al final de esa vía o continuar por la avenida Libertad y la marginal sur del puente ubicado en esa avenida.

En dirección sur-norte, la circulación permanecerá habilitada, aunque con un estrechamiento de la vía próximo al área de los trabajos.

El MOPC explicó que, durante la colocación de las vigas, también será necesario detener momentáneamente el tránsito en dirección sur-norte durante aproximadamente 15 minutos.

La circulación se restablecerá una vez concluya esa maniobra y se libere el tramo.

Medidas de seguridad

Para regular el tránsito y orientar a los conductores, el operativo contará con la participación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).

La institución informó que instaló señalización en el entorno de los trabajos y exhortó a los conductores a respetar las indicaciones del personal desplegado en la zona.

Las restricciones se levantarán una vez concluyan las maniobras y se compruebe que existen las condiciones de seguridad necesarias para restablecer la circulación habitual en ambos sentidos de la autopista.