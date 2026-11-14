Faride Raful: "La seguridad ciudadana no se construye desde la queja"

La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la presentación del Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana en Herrera y Buenos Aires de Herrera. ( DIARIO LIBRE/LAURA ORTIZ )

La violencia intrafamiliar representa la principal causa de emergencias reportadas al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 en los sectores Herrera y Buenos Aires de Herrera, en el municipio de Santo Domingo Oeste, mientras que los conflictos interpersonales superan los atracos en este último sector.

Así lo reveló este sábado la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la presentación del Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana en ambas comunidades, que contará con la participación de más de 40 instituciones del Estado.

Durante el acto de lanzamiento, la funcionaria explicó que estas problemáticas fueron identificadas mediante un diagnóstico territorial que incluyó más de 800 consultas a residentes de los dos sectores, cuyos resultados fueron contrastados con las denuncias recibidas por la Policía Nacional y el Sistema 911.

Según dijo, entre las principales causas de estos conflictos figuran las disputas familiares, los problemas por herencias, las discusiones relacionadas con el consumo de alcohol, los desacuerdos por estacionamientos y la contaminación sónica.

"En Buenos Aires, la riña entre personas es más alta que la de los atracos", aseguró.

A propósito de esta problemática, defendió las acciones contra la contaminación sónica como parte de las políticas de prevención de la violencia, al considerar que los ruidos excesivos y la falta de respeto entre vecinos pueden desencadenar enfrentamientos con consecuencias graves.

"Porque cuando combatimos la contaminación sónica, prevenimos la violencia, y la violencia genera heridos, la violencia genera muertos", expresó.

Consultas comunitarias

Herrera y Buenos Aires de Herrera constituyen el tercer y cuarto territorio priorizado dentro del programa gubernamental de intervención integral, después de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, y Cienfuegos, en la provincia Santiago.

Raful explicó que la selección de estas comunidades no respondió a decisiones improvisadas, sino a meses de consultas y evaluaciones para determinar las principales necesidades de sus habitantes.

Refirió que la seguridad ciudadana requiere la participación coordinada de las instituciones públicas, las familias, las iglesias y las organizaciones comunitarias, debido a que sus causas trascienden la labor policial.

"La seguridad ciudadana no se construye desde una institución, es una política pública que pertenece a una estrategia que involucra a muchos sectores que inciden de manera transversal en la seguridad ciudadana", manifestó.

En ese sentido, consideró indispensable que los residentes colaboren con las autoridades mediante la comunicación de situaciones que afectan sus comunidades y la denuncia de actividades delictivas.

"La seguridad ciudadana no se construye desde la queja, se construye desde la acción", enfatizó, al agregar que "nadie sabe más lo que pasa en su calle que el que vive ahí".

Las medidas

En cuanto a la violencia intrafamiliar, Raful explicó que las autoridades trabajan para fortalecer la respuesta policial mediante la activación de los protocolos de atención tras recibir las denuncias y el envío de unidades a los hogares afectados.

Planteó la necesidad de mejorar la identificación temprana de situaciones de riesgo para prevenir la violencia de género, incluso antes de que se produzcan agresiones físicas.

A esta medida se suma la instalación de 250 lámparas en Herrera y Buenos Aires de Herrera, en coordinación con las distribuidoras eléctricas. La funcionaria sostuvo que una mayor iluminación de las calles contribuye tanto a la protección de los ciudadanos como a las labores de vigilancia policial.

De igual forma, informó que tres de cada cuatro personas consultadas en Herrera solicitaron mayor presencia policial, por lo que las autoridades trabajan en la adquisición de vehículos y otros equipos para reforzar los patrullajes en las zonas priorizadas.

El diagnóstico también permitió identificar nueve intersecciones críticas, siete de ellas en la avenida Isabel Aguiar, donde se reportaron semáforos fuera de servicio y ocupación de aceras. Según Raful, el ordenamiento de esos espacios contribuirá a proteger a peatones y motociclistas, además de mejorar la movilidad en el entorno.

Delitos que no llegan a las estadísticas

Raful también advirtió sobre la existencia de una "cifra gris" de criminalidad, que corresponde a los delitos que ocurren, pero no quedan registrados en las estadísticas oficiales porque las víctimas no presentan denuncias.

La funcionaria sostuvo que una reducción en la cantidad de denuncias no necesariamente significa que hayan disminuido los delitos, ya que algunas personas desisten de acudir a las autoridades por desconfianza o porque consideran que no recibirán respuesta.

Ante esa situación, dijo que instruyó a los mandos policiales para que los agentes reciban obligatoriamente las denuncias de los ciudadanos.

"Si nos enteramos que en una estación de policía la denuncia no se está tomando, tomamos acción inmediatamente", indicó.

La ministra sostuvo que uno de los objetivos de la transformación policial es recuperar la confianza de la población y garantizar que los ciudadanos reciban atención cuando acudan a las autoridades.

"Queremos reconstruir la confianza entre el ciudadano y la Policía, y la Policía y el ciudadano", concluyó.