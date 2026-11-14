La Caasd entrega 1,489 metros de cañada de Guajimía saneados con inversión de RD$466.7 millones

Raquel Peña y Felipe Suberví durante el corte de cinta por la entrega de 1,489 metros saneados de la cañada de Guajimía. ( SUMINISTRADA POR LA CAASD )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) puso en servicio este sábado 1,489 metros lineales saneados de la cañada de Guajimía, en los sectores Ciudad Agraria y Bayona, municipio Santo Domingo Oeste, con una inversión estimada de 466.7 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, la intervención beneficia directamente a más de 17,000 habitantes y comprende 700 metros lineales en los tramos Ciudad Agraria 1 y 2, y otros 789 metros en Bayona.

También impacta a residentes de sectores como Iván García, Engombe, Manoguayabo y Las Caobas.

Los trabajos incluyeron el encajonamiento de los tramos mediante estructuras de hormigón armado tipo cajón, como parte de las obras de saneamiento pluvial y sanitario, con el propósito de reducir la exposición de las comunidades a las aguas residuales, los malos olores y los desbordamientos durante las lluvias.

El acto de inauguración de los trabajos estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y e l director general de la Caasd, Felipe (Fellito) Suberví , quien explicó que durante años las familias residentes en las proximidades de la cañada convivieron con la contaminación y el riesgo de inundaciones.

Además del saneamiento, la intervención incluyó el acondicionamiento de calles, aceras y contenes, instalación de iluminación y habilitación de espacios deportivos, infantiles y recreativos.

Como parte de la recuperación del entorno, también se entregó un parque para el uso de los residentes, especialmente de niños y familias de las comunidades beneficiadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/14/whatsapp-image-2026-11-14-at-40757-pm1-fd97e61f.jpeg Felipe Suberví durante su intervención. (SUMINISTRADA POR LA CAASD)

Saneamiento

Con esta entrega, la Caasd contabiliza 23.5 kilómetros de cañadas saneados de un total de 63 kilómetros que tiene previsto intervenir en el Gran Santo Domingo, según informó Suberví.

El funcionario anunció que próximamente será entregado el tramo Abanico-Loyola, de un kilómetro de longitud, mientras que para el primer trimestre de 2027 está prevista la conclusión del tramo de Las Caobas, junto con el parque Caoba Park.

Suberví llamó a los residentes de las comunidades intervenidas a evitar arrojar desperdicios en las cañadas, al advertir que la acumulación de residuos sólidos puede obstruir el drenaje y afectar el funcionamiento de las infraestructuras construidas.

Entre los trabajos ejecutados recientemente por la Caasd figuran los tramos El Indio, Flor de Lis y Buenos Aires, pertenecientes a la cañada Guajimía, así como la primera fase de la cañada Los Girasoles.

La institución también inició intervenciones en las cañadas Boronota y Yaguasa, en Santo Domingo Norte; Santa Clara, en Capotillo, y la segunda fase de Los Girasoles, que contempla una extensión de 3.5 kilómetros.

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