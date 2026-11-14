Seis agentes de la Policía han muerto en servicio este año y otros 15 en hechos violentos

Velatorio del sargento de la Policía Nacional, Juan Isaac Espinal Jiménez. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

Cinco de estos fallecimientos ocurrieron en hechos violentos relacionados con actuaciones policiales, mientras que otro agente murió en un accidente de tránsito cuando realizaba labores de patrullaje.

La muerte más reciente fue la del sargento Juan Isaac Espinal Jiménez, de 35 años, quien falleció el jueves 12 de noviembre durante un enfrentamiento a tiros con presuntos delincuentes en Santiago.

El suboficial tenía 13 años en la institución, pertenecía a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y dejó cuatro hijos en la orfandad.

Durante las honras fúnebres, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que 16 miembros de la institución habían fallecido este año, cinco de ellos mientras estaban en servicio.

Sin embargo, el 11 de mayo, el entonces director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, había informado que ocho agentes habían muerto en cumplimiento del deber.

Las diferencias entre ambos balances no han podido ser aclaradas con un listado oficial desglosado.

Los agentes fallecidos durante labores de servicio

1. Dary Daniel Andújar Pérez — 22 de marzo

El raso, de 22 años, murió tras resultar herido de bala durante una intervención policial en Cinema Centro, ubicado en la avenida George Washington, en Santo Domingo.

El agente había acudido junto a otros compañeros para responder a una alerta sobre un hombre armado que amenazaba a empleados del establecimiento.

2. Juan Tomás Charles Pein — 27 de abril

El sargento, adscrito al Dicrim, falleció tras recibir un disparo en la cabeza mientras respondía a una denuncia ciudadana en el sector Cuneta de Máyiga, en Yamasá, provincia Monte Plata.

Según la Policía, la patrulla fue recibida a tiros por varios hombres armados.

3. Adolfo Miguel Mella Brito — 10 de mayo

El sargento perdió la vida durante un enfrentamiento armado ocurrido en el sector La Joya, kilómetro 14 de la autopista Duarte, en Santo Domingo Oeste.

En el operativo participaron unidades preventivas, investigadores del Dicrim y otros organismos de seguridad. También resultaron heridos otro policía y un civil.

4. Michael Isaías Manzueta Pérez — 22 de agosto

El raso, de 22 años, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con reportes locales, el agente realizaba labores de patrullaje junto a otro policía a bordo de una motocicleta cuando se produjo la colisión con un vehículo.

5. José Ramón Henríquez Mejía — 22 de octubre

El sargento del Dicrim murió por una herida de bala en el distrito municipal La Canela, en Santiago.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agente realizaba labores de inteligencia cuando se produjo una colisión con una motocicleta, seguida de una discusión y un intercambio de disparos.

Por el hecho fueron identificados dos sospechosos, entre ellos un adolescente.

6. Juan Isaac Espinal Jiménez — 12 de noviembre

El sargento falleció durante una intervención del Dicrim en la avenida Circunvalación Norte, sector Gurabo, en Santiago.

Según la versión policial, los agentes daban seguimiento a integrantes de una presunta estructura delictiva cuando se produjo un enfrentamiento armado que también dejó tres civiles muertos.

Espinal Jiménez tenía 35 años y era padre de cuatro hijos.

Otros policías fallecidos durante 2026

Además de los casos anteriores, las publicaciones periodísticas permiten identificar a otros nueve miembros de la institución que perdieron la vida en circunstancias diferentes.

7. Joan Feliz Montero — 4 de enero. El sargento, de 31 años, murió tras recibir disparos durante un asalto ocurrido el 3 de enero en Bajos de Haina, San Cristóbal. Se desplazaba junto a su esposa cuando fue interceptado por los atacantes, quienes le sustrajeron su arma de reglamento.

8. Carlitos Crispín Santana — 6 de abril. El segundo teniente, de 49 años, falleció en un accidente de tránsito en la carretera Hato Mayor-El Seibo, tras impactar su motocicleta contra un camión averiado. Pertenecía a la Digesett.

9. Heikel Vicente Encarnación Ferreras — 23 de mayo. El cabo, de 33 años, murió en un accidente de motocicleta en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, cuando regresaba de su jornada laboral.

10. Florangel Duarte Rodríguez — 5 de julio. El segundo teniente fue encontrado sin vida dentro del destacamento policial del sector El Ejido, en Santiago. Las autoridades investigaban las circunstancias del fallecimiento y manejaban preliminarmente la hipótesis de un suicidio.

11. Algeny Montás García — principios de agosto. El agente, de 30 años, falleció después de permanecer hospitalizado por las lesiones sufridas en un accidente de tránsito en La Romana. Las publicaciones consultadas no precisan si estaba de servicio cuando ocurrió el choque.

12. Héctor Samuel Peña Ramírez — 27 de agosto. El policía, de 23 años, fue encontrado sin vida en las aguas próximas a la playa La Pocita, en San Pedro de Macorís. El diagnóstico preliminar estableció asfixia por inmersión. Se encontraba fuera de servicio.

13. Yoel Martínez Vargas — 3 de octubre. El agente falleció en un accidente de motocicleta en Sabaneta de Yásica, Puerto Plata, cuando se dirigía hacia Gaspar Hernández para iniciar sus labores policiales.

14. Pedro Luis Guerrero Ibis — 18 de octubre. El sargento mayor murió tras recibir un disparo durante un asalto a un establecimiento del sector Higüero, en Santo Domingo Norte. Se encontraba fuera de servicio y los atacantes le sustrajeron su arma de reglamento.

15. Leini Pérez Leyba — 23 de octubre. La agente policial, embarazada de seis meses, murió junto con otras cuatro personas en un accidente de tránsito en la Circunvalación de Santo Domingo. Según sus familiares, se dirigía a su lugar de trabajo.

Otro agente reconocido por la Policía

A estos casos se suma el del raso Juan Celestino Sena, incluido entre los cuatro agentes homenajeados por la Policía Nacional el 28 de octubre, durante la celebración de San Judas Tadeo, patrón de la institución.

Sena fue reconocido póstumamente junto con Adolfo Miguel Mella Brito, Dary Daniel Andújar Pérez y Juan Tomás Charles Pein por haber fallecido en cumplimiento del deber.