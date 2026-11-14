En República Dominicana se han sentido seis temblores en lo que va de 2026

Un total de 1,917 movimientos sísmicos fueron registrados entre enero y octubre de 2026. ( ARCHIVO DL )

Un total de 1,917 movimientos sísmicos fueron registrados entre enero y lo que va de noviembrede 2026 por los equipos de medición sismológica ubicados en República Dominicana, cuya cobertura abarca gran parte de la isla y sus alrededores.

Del total, solo seis movimientos han sido sentidos por la población. Ninguno de estos episodios ha provocado daños materiales ni víctimas mortales, en contraste con las tragedias sísmicas que han afectado este año a otros países de América Latina.

La cifra corresponde a los registros mensuales del Observatorio Sismológico del Instituto Politécnico Loyola e incluye movimientos ocurridos en República Dominicana, Haití y zonas marítimas próximas. La mayoría fueron de baja magnitud y no llegaron a ser percibidos por la población.

Los temblores sentidos documentados ocurrieron el 26 de junio, el 14 de julio, el 3 de agosto, el 27 de septiembre y los días 4 y 13 de noviembre.

El de mayor magnitud, según los datos del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ocurrió el 27 de septiembre, cuando un sismo de magnitud 5.6 sacudió distintas provincias del país y provocó evacuaciones preventivas en edificios, establecimientos comerciales y espacios de la Feria Internacional del Libro.

El movimiento más reciente se produjo el viernes 13 de noviembre, con una magnitud de 4.7 y epicentro al sur de El Seibo. Fue percibido en distintas localidades del este del país y el Gran Santo Domingo, sin que se reportaran daños.

Impacto en otros países

Venezuela: más de 6,500 fallecidos

El balance dominicano contrasta particularmente con el de Venezuela, donde dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el centro-norte del país el 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia.

Los movimientos provocaron graves daños, especialmente en La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las autoridades venezolanas reportaron 6,509 fallecidos y 6,462 personas rescatadas con vida. Además, más de 226,000 personas recibieron atención en la red hospitalaria nacional.

Las evaluaciones oficiales abarcaron 60,785 edificaciones, de las cuales 11,001 fueron clasificadas como de alto riesgo. Miles de familias tuvieron que abandonar sus viviendas y trasladarse a refugios temporales.

Colombia: cientos de muertos y miles de viviendas destruidas

Colombia también sufrió una tragedia el 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió el occidente del país, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó.

El movimiento afectó principalmente los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, aunque sus efectos alcanzaron una extensa zona del territorio colombiano.

De acuerdo con un balance divulgado en septiembre por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el terremoto dejó 331 fallecidos, 4,519 heridos y más de 466,000 personas afectadas.

Los daños también alcanzaron hospitales, centros educativos, carreteras, puentes y sistemas de abastecimiento de agua.

Panamá: dos muertos y más de 52,000 afectados

El 9 de octubre, Panamá fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.5, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con epicentro en Veraguas, cerca del límite con Los Santos.

El movimiento se sintió en buena parte del territorio panameño, así como en Costa Rica y Colombia. Las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera figuraron entre las más afectadas.

En su informe del 28 de octubre, la OPS reportó dos personas fallecidas, 27 lesionadas y 52,874 afectadas.

Las autoridades habían evaluado 16,302 viviendas y mantenían habilitados 141 albergues, en los que permanecían alojadas 4,501 personas.

El terremoto también provocó daños en establecimientos de salud, centros educativos e infraestructura esencial. Hasta el 28 de octubre se habían registrado más de 1,000 réplicas.

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia nacional para atender las consecuencias del desastre.

Perú: un temblor moderado dejó muertos y viviendas destruidas

Perú también enfrentó consecuencias graves por la actividad sísmica durante 2026.

El 18 de julio, un terremoto registrado en la provincia de Chupaca, región de Junín, provocó el colapso de viviendas y daños en infraestructuras públicas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó inicialmente una magnitud de 5.1, aunque registros posteriores situaron el movimiento en 5.4.

Los balances de víctimas variaron durante las evaluaciones. El Indeci confirmó al menos cinco fallecidos, mientras que el Gobierno Regional de Junín y reportes de la agencia EFE elevaron la cifra a seis.

La emergencia dejó además decenas de heridos y centenares de viviendas dañadas o destruidas, principalmente en comunidades con construcciones vulnerables.

Un mes después, el 20 de agosto, otro terremoto de magnitud 7.2 sacudió Ayacucho, en el sur peruano, con epicentro próximo a Coracora.