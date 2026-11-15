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Policía arresta a un hombre y ocupa 22 pacas de presunta cocaína en la Autopista del Coral

Las evidencias y el detenido fueron entregados al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes

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    Policía arresta a un hombre y ocupa 22 pacas de presunta cocaína en la Autopista del Coral
    Las autoridades ocuparon 22 pacas de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

    Agentes de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional arrestaron este domingo a un hombre y ocuparon 22 pacas de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, durante un operativo realizado en la Autopista del Coral, en el tramo La Romana.

    • El detenido fue identificado como Gabriel Cruz Ramírez, de 44 años, quien se desplazaba en una camioneta Nissan NV200, blanca, año 2014, señala la institución.

    Indica que la intervención fue ejecutada tras labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, en coordinación con el fiscalizador del Distrito Judicial de La Altagracia, como parte de las acciones para combatir el tráfico de sustancias controladas.

    Acciones legales

    Durante la requisa del vehículo, los agentes ocuparon 22 pacas del polvo blanco, envueltas en fundas plásticas negras, así como dos dispositivos electrónicos GPS de color negro.

    El detenido y las evidencias ocupadas quedaron bajo el control del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes y los análisis que permitan establecer la naturaleza y el peso exacto de la sustancia, dijo la Policía.

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