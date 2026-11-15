"Evitemos los ataques personales", pide obispo Castro Marte a los políticos que aspiran para el 2028

El obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a los dirigentes políticos que comienzan a proyectar sus aspiraciones para las elecciones de 2028 a evitar los ataques personales, las descalificaciones y las campañas dirigidas a desacreditar a sus adversarios.

El religioso consideró que la competencia electoral debe desarrollarse con madurez democrática, respeto y propuestas orientadas a demostrar capacidad de gestión pública, en lugar de recurrir a estrategias que afecten la imagen y la dignidad de otros aspirantes.

"Evitemos los ataques personales, las descalificaciones, las llamadas 'ropas sucias' y las estrategias políticas que buscan destruir la imagen y la dignidad de los demás", expresó Castro Marte en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El prelado recordó que detrás de cada candidato hay una familia que merece respeto y sostuvo que el país debe preservar los avances alcanzados en el fortalecimiento de su democracia.

Consideró que el "verdadero desafío de la competencia política" debe ser demostrar capacidad de gestión pública, presentar propuestas responsables y expresar un auténtico amor por la República Dominicana.

"Nuestro país ha realizado grandes sacrificios para construir y fortalecer su democracia; por eso, debemos preservar ese patrimonio con responsabilidad, respeto a las instituciones y compromiso con la nación", subrayó.

Transparencia y ética También exhortó a quienes aspiran a dirigir el país y sus comunidades a que actúen con transparencia, honestidad y sentido ético.

Posición de la iglesia

En ese sentido, advirtió que la Iglesia católica tendrá una posición de orientación, pero también de exigencia frente a las actuaciones políticas que se aparten de los principios éticos y los valores del Evangelio.

Castro Marte también exhortó a los aspirantes a respetar la Constitución, fortalecer la institucionalidad y presentar propuestas que procuren el bien común, con especial atención a los sectores más vulnerables.

"La República Dominicana necesita una competencia electoral de altura, basada en propuestas, respeto y responsabilidad", concluyó.

Un llamado a la responsabilidad y la madurez democrática Hago un llamado a los líderes políticos que comienzan a proyectar sus aspiraciones presidenciales, municipales y legislativas, de cara al próximo proceso electoral de la República Dominicana, para que actúen con espíritu de unidad y conviertan sus aspiraciones en un verdadero ejercicio de madurez democrática. Les exhorto a cuidar el lenguaje, la educación y el respeto al momento de presentar sus propuestas. Evitemos los ataques personales, las descalificaciones, las llamadas «ropas sucias» y las estrategias políticas que buscan destruir la imagen y la dignidad de los demás. No olvidemos que detrás de cada candidato hay una familia que merece respeto. El verdadero desafío de la competencia política debe ser demostrar capacidad de gestión pública, presentar propuestas responsables y expresar un auténtico amor por la República Dominicana. Nuestro país ha realizado grandes sacrificios para construir y fortalecer su democracia; por eso, debemos preservar ese patrimonio con responsabilidad, respeto a las instituciones y compromiso con la nación. Esta es mi exhortación como obispo: que quienes aspiran a dirigir los destinos del país y de sus comunidades actúen con transparencia, honestidad y sentido ético. Cuando sus actuaciones se aparten de la verdad del Evangelio, encontrarán en la Iglesia una palabra de amor, pero también una voz de exigencia y compromiso con los valores que deben orientar la vida pública. Toda propuesta política debe respetar nuestra Constitución, fortalecer la institucionalidad y procurar el bien común, teniendo especialmente en cuenta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La República Dominicana necesita una competencia electoral de altura, basada en propuestas, respeto y responsabilidad. Juntos podemos construir un país mejor. — Obispo Castro Marte (@Jesuscastro126) November 14, 2026