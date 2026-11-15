Santiago acogerá el encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales de 2027

Delegación dominicana durante la reunión celebrada en Bogotá, Colombia. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Santiago de los Caballeros será la sede en 2027 del XXVIII Encuentro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, que reunirá a especialistas de América Latina y España para intercambiar experiencias sobre la investigación, conservación y gestión del patrimonio funerario.

La delegación dominicana recibió este domingo la sede durante el XXVII Encuentro de la red, celebrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, Colombia.

Durante el acto, los participantes desplegaron la bandera dominicana y presentaron los afiches de la próxima edición. La ceremonia concluyó con el levantamiento de una pieza conmemorativa, ante los aplausos de los asistentes, indica una nota de prensa.

Te puede interesar 16 países participan en RD encuentro iberoamericano de cementerios patrimoniales

Elección de la sede

La elección de Santiago se aprobó por unanimidad durante la asamblea celebrada en 2025 en Santiago de Cuba, a partir de una propuesta presentada por el profesor Edwin Espinal Hernández, director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), recinto Santiago.

En esa ocasión también se identificó el campus de la universidad como sede académica del encuentro.

Durante la asamblea celebrada en Bogotá, el dominicano Leonardo Antonio Suero Ramos, presidente de la Red Dominicana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, fue elegido secretario general de la organización iberoamericana para el período 2026-2029.

Importancia del encuentro

El encuentro abre un espacio para dar a conocer el patrimonio funerario dominicano y discutir cómo conservar los monumentos, las esculturas y los registros que guardan los cementerios históricos.