Gobierno gradúa 2,376 policías y reconoce reto de la percepción de seguridad

Acto de graduación de 2,376 nuevos rasos de la Policía Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, el 15 de noviembre del 2026. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Pese a los avances que muestran los indicadores de seguridad ciudadana, las autoridades todavía tienen el desafío de lograr que la población se sienta más segura en las calles, reconoció este domingo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

"Para los dominicanos que sienten algún nivel de inseguridad en nuestro país, nuestro compromiso es distanciar esa cifra y ese sentimiento para que lo que se vive dentro de las calles no genere preocupación, sino mayor seguridad», expresó la funcionaria durante la graduación de 2,376 nuevos rasos de la Policía Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader.

Entre los indicadores citados en su discurso como parte de los resultados del proceso de transformación iniciados en 2021, Raful señaló que el país mantiene una tasa de homicidios inferior a ocho por cada 100,000 habitantes, la más baja desde que se lleva el registro de estos datos mediante la interoperactividad de las instituciones. Así como el aumento del patrullaje, sin embargo no ha sido suficiente.

"Hoy, la República Dominicana mantiene una tasa por debajo de 8 por cada 100,000 habitantes, que es la más baja desde que el país lleva el registro transparente de data a través de la interoperabilidad de todas sus instituciones. Estos resultados los producen policías que está donde la gente los necesita y todavía no son suficientes", expresó.

La ministra sostuvo que uno de los principales desafíos de las autoridades es conseguir que los indicadores de seguridad se correspondan con la percepción que tienen los ciudadanos sobre la tranquilidad en sus comunidades.

Avances del patrullaje

Durante su intervención, la ministra destacó que, como parte del proceso de transformación policial iniciado en 2021, la proporción de agentes destinados a las labores de patrullaje pasó de un 12 % a un 35 % de la fuerza policial.

Asimismo, informó que el nuevo modelo de servicio y patrullaje llegó en octubre a la provincia La Altagracia, con 990 nuevos agentes entrenados y equipados, como parte de su expansión por toda la región Este.

La iniciativa continuará extendiéndose hacia la región Norte y el Gran Santo Domingo durante el primer semestre de 2027, como parte del proceso de reforma que desarrolla el Gobierno a través de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Comisión para la Reforma Policial.

No obstante, insistió en que la transformación de la institución no debe medirse únicamente por las estadísticas, sino también por la manera en que sus miembros se relacionan con la ciudadanía y responden a sus necesidades.

"Crear espacios donde nuestros agentes se escuchen, que traten con respeto a la ciudadanía y que respondan efectivamente cuando la gente los necesite. Este es el trabajo que hoy les toca a ustedes", expresó al dirigirse a los nuevos policías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-23518-pm1-39be73cb.jpeg Una graduanda saluda al presidente de la República, Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Nueva promoción

La promoción 149, denominada María de la Concepción Bona Hernández, incorporó este domingo a 2,376 nuevos rasos a las filas de la Policía Nacional

De los graduandos, 1,120 son mujeres y 1,256 hombres, quienes completaron su formación y tres meses de pasantía supervisada en las direcciones regionales de la institución.

Raful resaltó la participación femenina en esta promoción al considerar que representa una Policía cada vez más parecida a la sociedad a la que sirve.

"Y eso habla de una Policía que cada vez se parece más al país que sirve y de más de 1,000 jóvenes dominicanas que vieron en este uniforme un lugar para ellas", manifestó.

Al concluir, exhortó a los nuevos agentes a asumir el uniforme como una responsabilidad con la patria y con las familias que depositan su confianza en la institución.