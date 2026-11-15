Gobierno destina RD$30,000 a inquilinos y RD$60,000 a propietarios afectados por fuego en Barahona

Fabio Féliz y Mirian Cuevas, damnificados del incendio, recibieron sus sillas de ruedas y otros ajuares. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El Gobierno dispuso la entrega de 30,000 pesos para los inquilinos y 60,000 pesos para los propietarios que perdieron sus viviendas durante el incendio que devastó gran parte de los barracones de Javid, en el barrio Palmarito, en la parte alta de la ciudad de Barahona, como parte de la asistencia económica destinada al alquiler provisional de inmuebles.

Bajo intensas lluvias, desde tempranas horas de la mañana de este domingo, las autoridades gubernamentales intensificaron las labores de asistencia a las familias damnificadas, mediante la entrega de raciones alimenticias crudas, alimentos cocidos, electrodomésticos, muebles y otros artículos de primera necesidad.

La gobernadora provincial, Oneida Féliz, explicó que los montos destinados al alquiler de las viviendas podrían variar dependiendo del costo de los inmuebles que encuentren las familias afectadas, por lo que no descartó la posibilidad de incrementar los recursos contemplados inicialmente.

La representante del Poder Ejecutivo manifestó que lo primordial en estos momentos es garantizar que los damnificados puedan disponer de un techo durante los próximos meses, recuperar la tranquilidad y contar con condiciones adecuadas para reorganizar sus vidas después de perder sus hogares y pertenencias.

Asimismo, lamentó la tragedia registrada alrededor de las 9:30 de la noche del pasado miércoles 11 de noviembre y aseguró que las autoridades han mantenido contacto con los residentes desde que ocurrió el siniestro, en coordinación con el presidente de la junta de vecinos de los barracones, Freddy Féliz.

La funcionaria sostuvo que las instituciones gubernamentales continuarán acompañando a las familias durante los próximos meses, cubriendo sus principales necesidades, y no descartó que las ayudas puedan extenderse en función de las circunstancias de los damnificados.

Entregarán cédulas gratuitas y útiles escolares

La gobernadora informó, además, que las autoridades establecieron contacto con la Junta Electoral, la cual se comprometió a garantizar la expedición gratuita de la cédula de identidad y electoral a las personas que perdieron sus documentos durante el incendio.

Explicó que esta medida permitirá a los damnificados recuperar sus documentos personales y realizar los trámites legales y administrativos necesarios, sin tener que incurrir en gastos adicionales en medio de la difícil situación económica que atraviesan tras perder sus pertenencias.

Asimismo, indicó que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) entregará útiles escolares a los niños afectados por el siniestro, previo a un levantamiento que realizarán la Dirección Regional de Educación y el Distrito Educativo correspondiente, con el propósito de identificar a los estudiantes que perdieron sus materiales escolares.

La iniciativa busca garantizar que los niños y adolescentes damnificados puedan continuar su proceso educativo y que la pérdida de sus pertenencias durante el incendio no represente un obstáculo para su asistencia a los centros escolares.

Hay 34 apartamentos en etapa avanzada de construcción

Con relación al proyecto habitacional Villa Esperanza, la gobernadora explicó que los apartamentos comenzaron a construirse hace varios años, durante una gestión gubernamental anterior, y que actualmente se realizan esfuerzos para acelerar los trabajos y dar continuidad a los planes de reubicación de los residentes de los barracones.

Precisó que, de los 400 apartamentos contemplados en el proyecto habitacional, actualmente hay 34 en una etapa avanzada de construcción, distribuidos en dos bloques de 17 unidades cada uno.

Féliz manifestó que las autoridades trabajan para agilizar la ejecución de la obra y ofrecer una respuesta definitiva, no solamente a quienes perdieron sus viviendas durante el incendio, sino también al resto de las familias que durante décadas han residido en condiciones de vulnerabilidad en ese sector de Barahona.

Sostuvo que la intención del Gobierno es concretar los planes de reubicación y garantizar a cada propietario de esa comunidad una vivienda en condiciones adecuadas, que le permita mejorar su calidad de vida.

Aseguró que el presidente Luis Abinader está interesado en concluir el proyecto habitacional y entregar los apartamentos lo antes posible, para que los residentes puedan abandonar las condiciones de precariedad en las que han vivido durante años.

Sin embargo, al ser preguntada sobre el tiempo previsto para la entrega de los apartamentos, la gobernadora no precisó una fecha, aunque reiteró que se trabaja para acelerar los trabajos de construcción y ofrecer una respuesta en el menor tiempo posible.

Entregan electrodomésticos y ajuares del hogar

Entre los artículos entregados a las familias damnificadas figuran neveras, estufas, cilindros de gas, televisores, abanicos, juegos de comedor, sillas, grecas, cortinas, cubrecamas, mosquiteros y otros utensilios necesarios para el funcionamiento de un hogar.

Las autoridades tienen previsto beneficiar entre este domingo y el lunes a unas 50 familias que perdieron la totalidad de sus pertenencias, además de contemplar la asistencia a quienes resultaron parcialmente afectados por el incendio.

La iglesia evangélica Misionera Sonrisa de Amor, ubicada en la comunidad, sirve como centro de acopio y distribución de los artículos destinados a los damnificados.

Retiran escombros y anuncian jornada de fumigación

El alcalde del municipio de Barahona, Míctor Fernández, explicó que las instituciones que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, junto a otras dependencias gubernamentales, se han mantenido ofreciendo asistencia a las familias afectadas desde que ocurrió el siniestro.

El ejecutivo municipal indicó que fue necesario agotar una serie de protocolos de seguridad antes de iniciar determinadas intervenciones en la zona, con la finalidad de evitar que se produjeran nuevas situaciones de emergencia.

Explicó que inicialmente fue necesario esperar que los miembros del Cuerpo de Bomberos extinguieran las llamas, para posteriormente permitir la intervención de técnicos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), quienes procedieron a verificar las instalaciones eléctricas de las viviendas que no fueron afectadas por el fuego.

Indicó que la revisión tenía como propósito identificar posibles cables energizados o instalaciones defectuosas que pudieran provocar otro incendio, debido a las condiciones rudimentarias de las conexiones eléctricas existentes en el sector.

Fernández informó que este domingo, pese a las intensas lluvias registradas desde tempranas horas de la mañana, comenzaron las labores de retiro de los escombros dejados por el siniestro.

Asimismo, anunció que para este lunes está prevista la intervención de una brigada del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, que realizará labores de fumigación en el área para prevenir la proliferación de vectores y la propagación de enfermedades tras el incendio.

El alcalde destacó que el Ministerio de la Vivienda, Edesur, la Gobernación Provincial, el Ayuntamiento de Barahona y el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), entre otras instituciones, han trabajado de manera coordinada, para devolver la tranquilidad a las familias cuyos hogares y ajuares quedaron reducidos a cenizas.

Manifestó que este domingo comenzaron las entregas de los enseres del hogar y estimó que, al concluir la jornada, habrían completado más del 90 % de la distribución prevista de los principales artículos que necesitan los damnificados para establecerse provisionalmente en otras viviendas.

Aclaró que los electrodomésticos y demás enseres serán entregados a las familias que ya dispongan de una vivienda o de un espacio adecuado donde puedan colocarlos.

Una lucha de 57 años por viviendas dignas

El presidente de la junta de vecinos de los barracones de Javid, Freddy Féliz, recordó que durante décadas los residentes de esa comunidad han escuchado promesas de diferentes gobiernos sobre la construcción de viviendas dignas, sin que hasta el momento hayan logrado una solución definitiva.

El dirigente comunitario manifestó sentirse satisfecho con la asistencia que están ofreciendo las actuales autoridades y destacó la presencia de los funcionarios gubernamentales en el lugar del desastre, quienes, según dijo, se han mantenido acompañando a las familias.

Explicó que lleva 57 años luchando por mejorar las condiciones de vida de los residentes de los barracones y que uno de sus mayores anhelos es ver materializado el proyecto habitacional que permita sacar a las familias de las precarias condiciones en las que viven.

Féliz aseguró que durante mucho tiempo llegó a pensar que moriría sin ver concretizada la construcción de las viviendas por las que ha luchado durante más de cinco décadas.

El dirigente comunitario manifestó que no se sentiría plenamente satisfecho hasta ver culminado el proyecto habitacional, debido a que esa ha sido una de las principales metas de su vida como representante de los residentes del sector.

Expresó su confianza en que el Gobierno del presidente Luis Abinader pueda concluir el proyecto y ofrecer una respuesta definitiva a las familias que durante años han reclamado mejores condiciones de vida.

Matrimonio recupera sus sillas de ruedas tras perderlo todo

Entre las personas beneficiadas con las ayudas gubernamentales se encuentra la pareja de esposos integrada por Fabio Féliz y Mirian Cuevas, quienes tienen 48 años de casados y perdieron su vivienda, sus pertenencias y las sillas de ruedas que utilizaban para movilizarse.

Ambos tienen una pierna amputada, por lo que dependen de esos dispositivos para desplazarse de un lugar a otro y realizar parte de sus actividades cotidianas.

Actualmente, la pareja permanece alojada de manera provisional en la vivienda de un amigo, ubicada en la prolongación Yeimy Mota, en la parte posterior del barrio Palmarito, sin tener certeza de cuánto tiempo podrán permanecer en ese lugar.

Los esposos explicaron que, aunque han encontrado un espacio donde refugiarse después de perder su hogar, se trata de una solución provisional, debido a que desconocen en qué momento el propietario podría necesitar nuevamente la vivienda.

Mirian Cuevas manifestó sentirse contenta y agradecida por las ayudas recibidas, luego de que Diario Libre diera a conocer las condiciones en las que quedaron tras el incendio y el presidente Luis Abinader y las autoridades gubernamentales se hicieran eco de su situación.

Explicó que recibieron dos sillas de ruedas, lo que les ha permitido recuperar parte de su movilidad y devolverles la esperanza que habían perdido al ver desaparecer entre las llamas los bienes que habían adquirido durante años de matrimonio.

La señora manifestó que las condiciones de vida de ambos han experimentado un cambio significativo con la entrega de las sillas de ruedas, debido a que no pueden desplazarse de manera independiente sin esos dispositivos.

Agradeció al presidente Luis Abinader por tomar en cuenta sus necesidades y las del resto de las familias que quedaron a la intemperie como consecuencia del incendio.

Detalló que, además de las dos sillas de ruedas, recibieron un juego de comedor plástico, una nevera, una licuadora, un televisor y una vajilla de platos, entre otros artículos del hogar.

Indicó que todavía está a la espera de que les entreguen una cama, uno de los artículos que necesitan para mejorar sus condiciones de alojamiento.

Está conforme Yiselina Cuevas, una de las residentes que perdió su vivienda durante el siniestro, manifestó sentirse conforme con los recursos económicos que el Gobierno contempla entregarles para el alquiler provisional de viviendas, mientras se adopta una decisión definitiva sobre la reubicación de las familias. Explicó que las autoridades les han suministrado fundas con raciones alimenticias crudas, alimentos cocidos y otros artículos de primera necesidad, además de mantenerse en contacto con los afectados.

Funcionarios acompañan jornada de asistencia

La jornada de asistencia contó con la presencia del director del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), Noel Octavio Suberví, conocido como Tavito; la directora regional de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Verónica Féliz; la gobernadora provincial, Oneida Féliz, y el alcalde de Barahona, Míctor Fernández, entre otros funcionarios.

A cuatro días del incendio, que destruyó al menos 57 viviendas y afectó a alrededor de 60 familias, las autoridades concentran sus esfuerzos en garantizar alojamiento provisional, alimentación y la reposición de los principales artículos del hogar.

Mientras avanzan las labores de asistencia y retiro de los escombros, los residentes de los barracones de Javid mantienen sus expectativas sobre la conclusión del proyecto habitacional Villa Esperanza, una solución que han reclamado durante décadas y para cuya entrega todavía no se ha establecido una fecha concreta.