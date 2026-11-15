Fiscalizan conductores de vehículos pesados por circular en carril izquierdo en la autopista Duarte

Un técnico del Intrant fiscaliza a un conductor de un vehículo pesado durante un operativo de control en la autopista Duarte, para verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre el uso del carril izquierdo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL INTRANT )

Un total de 48 conductores de vehículos pesados y de carga fueron fiscalizados por transitar por el carril izquierdo de la autopista Duarte, en violación a la Ley 63-17 y la Resolución 003-2026, que prohíbe esta práctica en autopistas y carreteras del país.

El operativo abarcó el trayecto comprendido entre el kilómetro 22 de la autopista Duarte hasta Santiago, donde fueron establecidos seis puntos de control distribuidos a lo largo de esta importante vía de comunicación.

Mediante una nota de prensa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que, del total de fiscalizaciones realizadas, 37 estuvieron a cargo de sus técnicos, mientras que las 11 restantes fueron efectuadas por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Las labores se desarrollaron en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Digesett.

El dispositivo fue coordinado por Cristian Muñoz, de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant, con la participación de decenas de agentes y técnicos de las instituciones involucradas.

Operativos permanentes

El director del Intrant, Juan Manuel Méndez García, instruyó mantener estos operativos de manera permanente hasta lograr el cumplimiento estricto de la legislación y las disposiciones que prohíben a los conductores de vehículos pesados y de carga utilizar el carril izquierdo en autopistas y carreteras.

Como parte de esta iniciativa, el Intrant y el Fideicomiso RD Vial, dirigido por Hostos Risik, desarrollan una campaña de orientación para los conductores, mediante la colocación y difusión de mensajes en la autopista Duarte y las principales carreteras regionales del país para crear conciencia sobre la obligación de circular por los carriles correspondientes.

Multas por incumplimiento

La Resolución administrativa núm. 003-2026 establece la prohibición de circulación de vehículos pesados y de transporte de carga por el carril izquierdo en todas las autopistas y carreteras del país.

Las multas por violar esta disposición superan los RD$10,000.