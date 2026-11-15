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Fiscalizan conductores de vehículos pesados por circular en carril izquierdo en la autopista Duarte

Las multas por violar esta disposición superan los RD$10,000

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    Fiscalizan conductores de vehículos pesados por circular en carril izquierdo en la autopista Duarte
    Un técnico del Intrant fiscaliza a un conductor de un vehículo pesado durante un operativo de control en la autopista Duarte, para verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre el uso del carril izquierdo. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL INTRANT)

    Un total de 48 conductores de vehículos pesados y de carga fueron fiscalizados por transitar por el carril izquierdo de la autopista Duarte, en violación a la Ley 63-17 y la Resolución 003-2026, que prohíbe esta práctica en autopistas y carreteras del país.

    El operativo abarcó el trayecto comprendido entre el kilómetro 22 de la autopista Duarte hasta Santiago, donde fueron establecidos seis puntos de control distribuidos a lo largo de esta importante vía de comunicación.

    Mediante una nota de prensa, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que, del total de fiscalizaciones realizadas, 37 estuvieron a cargo de sus técnicos, mientras que las 11 restantes fueron efectuadas por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

    Las labores se desarrollaron en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Digesett.

    El dispositivo fue coordinado por Cristian Muñoz, de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant, con la participación de decenas de agentes y técnicos de las instituciones involucradas.

    RELACIONADAS

    Operativos permanentes

    El director del Intrant, Juan Manuel Méndez García, instruyó mantener estos operativos de manera permanente hasta lograr el cumplimiento estricto de la legislación y las disposiciones que prohíben a los conductores de vehículos pesados y de carga utilizar el carril izquierdo en autopistas y carreteras.

    Como parte de esta iniciativa, el Intrant y el Fideicomiso RD Vial, dirigido por Hostos Risik, desarrollan una campaña de orientación para los conductores, mediante la colocación y difusión de mensajes en la autopista Duarte y las principales carreteras regionales del país para crear conciencia sobre la obligación de circular por los carriles correspondientes.

    Multas por incumplimiento

    La Resolución administrativa núm. 003-2026 establece la prohibición de circulación de vehículos pesados y de transporte de carga por el carril izquierdo en todas las autopistas y carreteras del país.

    Las multas por violar esta disposición superan los RD$10,000.

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