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Lluvias inundan 55 viviendas en Santiago y una mujer está desaparecida

Dorka Martínez, de 57 años, fue arrastrada por una corriente de agua cuando intentaba cruzar una calle en Los Salados

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    Lluvias inundan 55 viviendas en Santiago y una mujer está desaparecida
    Un miembro de la Defensa Civil intenta abrir un hoyo en una pared para que salga el agua de una vivienda inundada en Santiago. (CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL)

    Las lluvias registradas este domingo provocaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 55 viviendas de distintos sectores de Santiago, mientras una mujer de 57 años permanece desaparecida tras ser arrastrada por una corriente de agua hacia una cañada en Los Salados.

    La Defensa Civil informó que en el sector Pinar del Río, en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), el desbordamiento de una cañada provocó inundaciones en alrededor de 12 viviendas.

    De estas, dos sufrieron daños significativos en sus ajuares y pertenencias, de acuerdo con el informe preliminar del organismo.

    En Los Salados, Cambollita y sectores próximos también se reportaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 43 viviendas.

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    La institución identificó a la mujer desaparecida como Dorka Martínez, de 57 años, residente en la calle 14 del sector Los Salados.

    Según el reporte, la señora salió de su vivienda e intentó cruzar una calle, pero cayó y fue arrastrada por la fuerte corriente de agua hacia una cañada.

    Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil mantienen las labores de búsqueda y localización de la mujer.

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    Una mujer intenta traslada una silla en medio de una zona inundada. 
    Una mujer intenta traslada una silla en medio de una zona inundada. (CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL)
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    Miembros de la Defensa Civil dan asistencia durante la emergencia. 
    Miembros de la Defensa Civil dan asistencia durante la emergencia. (CEDIDA POR LA DEFENSA CIVIL)

      Respuesta oficial

      El organismo indicó que sus equipos continúan desplegados en las zonas afectadas para evaluar los daños y determinar las necesidades de las familias perjudicadas.

      La Defensa Civil precisó que los datos son preliminares y podrían variar conforme avancen los levantamientos en el terreno.

      • Asimismo, exhortó a la población a no intentar cruzar calles, arroyos ni cañadas cuando presenten fuertes corrientes de agua y a mantenerse atenta a las orientaciones de los organismos de emergencia.
      TEMAS -

        Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.