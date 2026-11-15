Lluvias inundan unas 55 viviendas en Santiago y una mujer está desaparecida

La Defensa Civil y los bomberos mantienen la búsqueda de Dorka Martínez, de 57 años, desaparecida tras ser arrastrada por una corriente de agua en Los Salados. ( DEFENSA CIVIL )

SANTIAGO. Las lluvias registradas este domingo provocaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 55 viviendas de distintos sectores de Santiago, mientras una mujer de 57 años permanece desaparecida tras ser arrastrada por una corriente de agua hacia una cañada en Los Salados.

Inundaciones en Santiago

La Defensa Civil informó que en el sector Pinar del Río, en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), el desbordamiento de una cañada provocó inundaciones en alrededor de 12 viviendas.

De estas, dos sufrieron daños significativos en sus ajuares y pertenencias, de acuerdo con el informe preliminar del organismo.

En Los Salados, Cambollita y sectores próximos también se reportaron inundaciones momentáneas en aproximadamente 43 viviendas.

Mujer desaparecida tras ser arrastrada por cañada

La institución identificó a la mujer desaparecida como Dorka Martínez, de 57 años, residente en la calle 14 del sector Los Salados.

Según el reporte, la señora salió de su vivienda e intentó cruzar una calle, pero cayó y fue arrastrada por la fuerte corriente de agua hacia una cañada.

Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil mantienen las labores de búsqueda y localización de la mujer.

El organismo indicó que sus equipos continúan desplegados en las zonas afectadas para evaluar los daños y determinar las necesidades de las familias perjudicadas.

La Defensa Civil precisó que los datos son preliminares y podrían variar conforme avancen los levantamientos en el terreno.

Asimismo, exhortó a la población a no intentar cruzar calles, arroyos ni cañadas cuando presenten fuertes corrientes de agua y a mantenerse atenta a las orientaciones de los organismos de emergencia.