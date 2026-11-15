Once vuelos entre RD y EE. UU. fueron cancelados este domingo, informa Aerodom

Pasajeros revisan sus vuelos el sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Al menos 11 vuelos que conectan a República Dominicana con Estados Unidos fueron cancelados este domingo, por las condiciones meteorológicas, problemas de tripulación y efectos de la paralización aérea registrada el pasado viernes en Estados Unidos.

Luis José López, director de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), confirmó a Diario Libre que las cancelaciones se registraron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

De acuerdo con los datos suministrados por Aerodom, cuatro de los vuelos cancelados correspondían a salidas y siete a llegadas.

Vuelos cancelados este domingo

Entre las salidas suspendidas figuran tres vuelos de JetBlue: el 2110, con destino a Nueva York (JFK); el 2538, hacia San Juan, Puerto Rico (SJU), y el 606, a Orlando (MCO). Aerodom atribuyó estas cancelaciones al mal tiempo.

También fue cancelado el vuelo 2171 de American Airlines, con destino a Miami (MIA), por el efecto acumulado de la paralización de vuelos (ground stop) ordenada el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

En cuanto a las llegadas, fueron cancelados cuatro vuelos de JetBlue: el 209, procedente de Nueva York; el 2537, desde San Juan; el 589, desde Fort Lauderdale (FLL), y el 605, desde Orlando. Estas suspensiones también estuvieron relacionadas con las condiciones meteorológicas.

A estos se suman el vuelo 1629 de JetBlue, procedente de Boston (BOS), y el 2099 de American Airlines, desde Miami, debido a problemas con las tripulaciones afectados por el cierre aéreo.

También figura el vuelo 2171 de American Airlines, procedente de Miami, por los efectos acumulados de la paralización del viernes.

Vuelos retrasados

Aerodom también reportó retrasos este domingo en los vuelos 1942 de Delta, desde Nueva York, y 2099 y 1026 de American Airlines, desde Miami, por problemas relacionados con las tripulaciones.

Asimismo, el vuelo 330 de JetBlue, procedente de Boston, registró retrasos debido a un mantenimiento no programado.

44 vuelos cancelados desde el viernes

Entre el viernes 13 y este domingo 15 de noviembre, Aerodom contabilizó 44 vuelos cancelados en los aeropuertos que administra, de los cuales 23 correspondieron a salidas y 21 a llegadas.

Según el reporte, 31 cancelaciones estuvieron relacionadas con el cierre del espacio aéreo estadounidense y sus efectos, mientras que siete obedecieron al mal tiempo, cuatro a problemas de control del tráfico aéreo en Canadá y dos a falta de tripulación de Delta en Atlanta.

El viernes 13 de noviembre, cuando la FAA ordenó la suspensión de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos por una falla en las comunicaciones de los centros de control aéreo, se cancelaron 14 vuelos.

El sábado 14, la cifra aumentó a 19, con afectaciones tanto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas como en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata.