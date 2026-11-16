El ministro de Trabajo, Eddy Olivares durante la 358.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, respaldó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un plan para convertir los compromisos de la Declaración de Punta Cana en acciones concretas que mejoren las condiciones laborales en América Latina y el Caribe.

Durante la 358.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza, Olivares señaló que el reto es traducir los acuerdos alcanzados en la vigésima Reunión Regional Americana en resultados que puedan medirse y beneficien a los trabajadores.

Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de la inspección laboral, la creación de empleos formales, la ampliación de la protección social y la prevención y erradicación del trabajo infantil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-43404-pm-16e35f7d.jpeg La 358.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, celebrada en Ginebra, Suiza. (CEDIDA A DIARIO LIBRE.)

También destacó la necesidad de mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes, promover la igualdad de género, prevenir la violencia y el acoso en los espacios laborales y garantizar condiciones de trabajo seguras.

El funcionario consideró que la aplicación de estas medidas debe tomar en cuenta las capacidades de cada país, con metas e indicadores que permitan evaluar los avances y las dificultades.

Olivares recordó que República Dominicana fue sede de la reunión regional de la OIT celebrada en Punta Cana del 1 al 3 de octubre de 2025, en la que se aprobó la declaración que ahora se busca implementar.

"Que la Declaración de Punta Cana sea un compromiso vivo y permanente de oportunidades, derechos efectivos y dignidad para los trabajadores de las Américas", expresó.

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Elección de director de la OIT

Durante la misma reunión, el ministro participó en la elección de Gilbert F. Houngbo, de Togo, quien fue reelecto para un segundo período como director general de la OIT, desde el 1 de octubre de 2027 hasta el 30 de septiembre de 2032.

La elección se celebró luego de que la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retirara su candidatura, por lo que Houngbo quedó como único aspirante.

Olivares ejerció su voto como miembro titular del Consejo de Administración, en representación de Centroamérica y República Dominicana.

El ministro destacó que el país ocupa uno de los cinco puestos gubernamentales electivos correspondientes a las Américas en ese órgano, que también cuenta con representantes de los empleadores y los trabajadores.

El Consejo de Administración está integrado por 56 miembros titulares: 28 representantes de los gobiernos, 14 de los empleadores y 14 de los trabajadores. La elección de su director general se realiza mediante voto secreto.