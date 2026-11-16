El politólogo Juan González, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), afirmó que Rusia podría desempeñar en la reunión trilateral de Shenzhen, prevista para esta semana al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un papel similar al que tuvo el Imperio británico en la Conferencia de Yalta de 1945.

A su juicio, Moscú llega a la cita como una potencia en declive frente a Estados Unidos y China, dos superpotencias que buscan establecer un nuevo orden internacional bipolar.

González explicó que el Kremlin ha presentado el encuentro entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping como una oportunidad para acordar un reparto de zonas de influencia.

El académico considera que el peso de las decisiones recaerá en Washington y Pekín, de manera parecida a lo ocurrido en Yalta, donde, según su lectura, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin definieron la arquitectura de la posguerra y Londres quedó relegado a la órbita estadounidense.

Desafíos de Rusia en la agenda

El politólogo estimó que Rusia podría tropezar con serias dificultades para colocar la guerra de Ucrania en el centro de la agenda. Explicó que Moscú aspira a que Washington y Pekín presionen a Kiev y a sus aliados europeos para que Ucrania ceda el 10 % del Donbás que aún controla.

El Kremlin también reclama que la OTAN se repliegue a las posiciones anteriores a las ampliaciones de 1997. Según González, tanto Estados Unidos como China han desvinculado la guerra de la agenda de Shenzhen.

El profesor de la UASD indicó que, a finales de octubre, Xi dijo al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que el conflicto ucraniano es un asunto europeo. La Casa Blanca, por su parte, lleva las negociaciones por una vía paralela en la que participan Kiev, Moscú, la Unión Europea y el grupo E5, integrado por Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Polonia.

«Rusia percibe la cumbre de Shenzhen como una oportunidad para rediseñar esferas de influencia», señaló González. Agregó que la influencia de una potencia en la gobernanza mundial depende de la suma de sus capacidades económicas, científicas, tecnológicas y militares.

Comparativa de potencias

El académico sostuvo que Estados Unidos y China son los únicos países que han convertido sectores clave de la economía mundial en instrumentos de presión estratégica. En el caso estadounidense, destacó el papel del dólar y de la red SWIFT en el sistema monetario y financiero internacional, así como el liderazgo del país en propiedad intelectual y en el diseño de semiconductores avanzados, esenciales para la inteligencia artificial.

De China, resaltó su dominio en la manufactura mundial, la producción y el procesamiento de tierras raras y la cadena de valor de la transición energética. Citó, en particular, su liderazgo en la energía solar y eólica y en las baterías de litio para vehículos eléctricos.

A juicio de González, el control de esos sectores permite a Washington y Pekín ejercer presión económica y tecnológica hasta el punto de paralizar amplias ramas de la economía de los países con los que entren en conflicto.

Para ilustrar la diferencia entre las tres potencias, González citó proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que sitúan el producto interno bruto nominal de Estados Unidos en 32,6 billones de dólares para 2026, frente a 21,5 billones de China y 2,9 billones de Rusia. Con esas cifras, la economía estadounidense es más de once veces mayor que la rusa y la china la supera en más de siete veces.

En el plano militar, se refirió a datos de 2025 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Según las cifras citadas, Estados Unidos destinó 954.000 millones de dólares a defensa, equivalentes al 3,1 % de su PIB. China gastó 336.000 millones, un 1,7 % de su economía, y Rusia destinó 190.000 millones, un 7,5 % de su PIB. González señaló que Moscú conserva el mayor arsenal nuclear del mundo y una capacidad militar considerable, aunque su base económica y tecnológica es sustancialmente menor que la de las otras dos potencias.

Impacto de las sanciones

González atribuyó la desaceleración de la economía rusa al desgaste de la guerra en Ucrania y a las sanciones occidentales. Indicó que, tras crecer más del 4 % anual en 2023 y 2024, el PIB ruso avanzó apenas un 1 % en 2025, y que el FMI prevé un crecimiento aún menor para 2026.

A esa desaceleración se suma el retroceso del comercio exterior. Entre 2022 y 2025, Rusia cayó del puesto 14 al 21 entre los mayores exportadores de mercancías, según las cifras citadas por el politólogo. En 2024 también perdió el segundo lugar en el mercado mundial de armamento, una posición que había ocupado durante décadas y que, según González, pasó a manos de Francia.

El académico añadió que las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania han acentuado la dependencia de la economía rusa respecto de China.

Relaciones entre potencias

González afirmó que la intensa actividad diplomática entre Trump y Xi refleja la consolidación de China como interlocutor estratégico de Estados Unidos en condiciones de paridad. Según el recuento del académico, ambos mandatarios sumarían cinco encuentros en poco más de un año, desde la cita de Busan, en octubre, pasando por Pekín, Washington y Shenzhen, hasta la reunión prevista en Miami.

El politólogo recordó que, a lo largo de la historia, las cumbres, conferencias y congresos entre los dirigentes de las principales potencias han sido decisivos para fijar el equilibrio de poder y las reglas de los órdenes internacionales emergentes.

Sostuvo que, en el actual escenario de incertidumbre, la cooperación entre Estados Unidos y China es indispensable para afrontar los desafíos mundiales, pues considera que son las únicas superpotencias con capacidad de ejercer influencia a escala planetaria.