Capturan hombre buscado por presunta agresión sexual contra una menor de edad en Haina
El detenido habría ingresado a la vivienda de la menor, donde presuntamente realizó propuestas indecentes
La Policía Nacional informó la noche de este lunes que fue apresado un hombre, que era buscado por presunta agresión sexual en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad en el municipio Haina, en la provincia de San Cristóbal.
El apresado fue identificado como Darío de Jesús Abreu, capturado en la carretera Francisco del Rosario Sánchez, próximo a la Fiscalía de Violencia de Género de Haina.
La Policía dijo que De Jesús Abreu fue detenido durante un operativo realizado por agentes del Departamento II de Investigaciones de Delitos Sexuales, Violencia de Género e Intrafamiliar, en el que también participaron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi).
Contra el detenido pesaba la orden de arresto emitida a raíz de una denuncia presentada por la representante de la menor afectada.
Supuesta propuesta indecente
Según el reporte preliminar, Abreu habría ingresado a la vivienda donde reside la menor de 13 años, alegando que era amigo de la madre.
- Conforme a la nota, el detenido habría aprovechado el momento para realizar propuestas indecentes a cambio de 2,000 pesos.
El caso había generado atención y circulación en redes sociales.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.