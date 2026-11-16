Policías retirados reclaman frente a Hacienda: denuncian les lanzaron bombas lacrimógenas

Los manifestantes, entre ellos antiguos coroneles, tenientes coroneles, capitanes y agentes de otros rangos, se concentraron desde las 8:00 de la mañana en las inmediaciones de la institución para reclamar una fecha definitiva de pago. ( IRMGARD DE LA CRUZ/DIARIO LIBRE )

Un grupo de policías pensionados en febrero de 2026 protestó este lunes frente al Ministerio de Hacienda y Economía para exigir el pago de las indemnizaciones que les corresponden por sus años de servicio, tras nueve meses de espera y varias reuniones con funcionarios que, según denunciaron, no han producido resultados.

Los manifestantes, entre ellos antiguos coroneles, tenientes coroneles, capitanes y agentes de otros rangos, se concentraron desde las 8:00 de la mañana en las inmediaciones de la institución para reclamar una fecha definitiva de pago.

Según sus representantes, la situación afecta a más de 500 policías retirados. Durante la protesta, distintos voceros ofrecieron cifras de 549 y 559 afectados.

"Nos tienen de fecha en fecha y no nos dan la cara. Nos han obligado a que tengamos que salir a la calle", declaró Tony Quevedo, quien afirmó haber servido durante 25 años en la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-104233-am-1fd0e630.jpeg Parte de los manifestantes. (IRMGARD DE LA CRUZ)

El expolicía sostuvo que entre los afectados hay personas de edad avanzada y con enfermedades que necesitan los recursos para cubrir sus necesidades.

"Eso da vergüenza, señor presidente de la República", expresó, al solicitar la intervención del mandatario Luis Abinader.

Los pensionados también denunciaron que fueron maltratados por agentes policiales durante la manifestación y aseguraron que se utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

Quevedo atribuyó esas actuaciones a un coronel que identificó como Madé y cuestionó que antiguos miembros de la institución recibieran ese trato mientras reclamaban sus derechos.

Las acusaciones sobre el uso de gases y los presuntos maltratos no han sido confirmadas por la Policía Nacional.

Nueve meses de espera

El teniente coronel retirado Antonio Matos explicó que fue pensionado en febrero de este año, después de 35 años de servicio, y que desde entonces permanece a la espera de su indemnización.

"Nos sentimos un poco agraviados, nos sentimos ofendidos por la forma en que quizás nos tratan nuestros hermanos policías", manifestó.

Matos señaló que comisiones de pensionados han sostenido reuniones con representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, quienes les han prometido fechas de pago que, según afirmó, no se han cumplido.

También indicó que muchos de sus compañeros sirvieron durante períodos de entre 20 y 37 años en la Policía Nacional.

El capitán retirado José María Cordiel Barahona afirmó que los pensionados han realizado llamadas y gestiones reiteradas para conseguir el desembolso, sin obtener una respuesta definitiva.

Otro de los manifestantes, identificado como el capitán Ceballos, denunció que las dificultades económicas se han agravado debido a la falta de pago de las indemnizaciones.

"Imagínate, ya no aguantan los colmaderos, no aguantan los prestamistas, ya no quieren prestar, las hipotecas, todo", expresó.

Ceballos explicó que los afectados no conocen las fechas en que recibirán el dinero y que las autoridades tampoco les han comunicado los montos individuales que les corresponden.

"Que nos den el día específico que vamos a cobrar nuestra indemnización", reclamó.

Entre los participantes también estuvo Marta Encarnación, quien afirmó haber prestado servicios durante 31 años y ocho meses en la institución.

Los manifestantes advirtieron que continuarían con sus reclamos hasta obtener una respuesta de las autoridades.

Una indemnización establecida por ley

El reclamo de los pensionados está respaldado por el artículo 124 de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que establece que los miembros de la institución puestos en retiro recibirán, además de la pensión correspondiente, una indemnización económica conforme a la escala aprobada por el Consejo Superior Policial.

El artículo 129 de la misma legislación dispone que el Estado debe incluir en el presupuesto del Ministerio de Hacienda los recursos necesarios para el pago puntual de esas prestaciones, una vez aprobadas por el Consejo Superior Policial.

La compensación reclamada es distinta de la pensión mensual que reciben los antiguos agentes. Los manifestantes no están solicitando una nueva pensión, sino el desembolso de la indemnización por retiro.

El Ministerio de Hacienda y Economía informó el pasado 25 de agosto que durante 2026 había pagado RD$1,358 millones en indemnizaciones a 1,449 policías retirados en 2025, mediante dos operativos realizados en marzo y agosto.

Sin embargo, esos pagos correspondían a agentes pensionados el año anterior y no al grupo retirado en febrero de 2026 que reclama actualmente.

La protesta de este lunes tampoco constituye el primer reclamo de ese grupo. El 19 de octubre, miembros de la promoción de pensionados de 2026 se manifestaron frente al mismo ministerio después de ocho meses de espera.

Los afectados aseguran que, pese a las reuniones sostenidas con funcionarios, todavía no reciben una fecha cierta para el desembolso de sus indemnizaciones.

Hasta el momento de las declaraciones, los manifestantes afirmaban que ningún representante de la institución había salido a ofrecerles una respuesta.

Tampoco se ha establecido oficialmente el monto total que el Estado tendría pendiente de pagar a los policías pensionados en febrero de este año