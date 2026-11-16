Raquel Peña afirma que recuperar la seguridad en Haití es una necesidad urgente y reclama cooperación internacional

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reiteró el respaldo del Gobierno dominicano a los esfuerzos internacionales para recuperar la seguridad en Haití, durante su participación en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia, celebrada en San Salvador, El Salvador.

Peña destacó que República Dominicana ha colaborado con El Salvador mediante apoyo logístico y de inteligencia a los militares salvadoreños que participan en operaciones contra las organizaciones criminales en territorio haitiano.

Sostuvo que la crisis haitiana exige acciones conjuntas y una respuesta internacional inmediata para evitar un mayor deterioro de la seguridad y las instituciones. También planteó que la cooperación regional debe traducirse en un modelo de gobernanza construido por consenso, que aproveche las mejores experiencias de cada país sin desconocer sus particularidades ni su soberanía.

La vicepresidenta vinculó la recuperación de la seguridad con el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos ciudadanos. Señaló que la libertad comienza por poder caminar tranquilamente por las calles, trabajar y criar a los hijos en condiciones de seguridad.

Política de seguridad salvadoreña

En el encuentro también participó el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien defendió la política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, incluido el Plan Control Territorial, estructurado en siete etapas. Según explicó, el país se encuentra en la sexta fase, denominada integración, orientada a reconstruir el tejido social afectado por las pandillas.

Ulloa defendió el empleo de la fuerza legítima del Estado para recuperar los territorios controlados por organizaciones criminales y afirmó que su Gobierno considera próxima la conclusión de la etapa de confrontación directa.

La conferencia reunió a representantes de los tres países para abordar la cooperación regional frente a la violencia y la crisis institucional haitiana.

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