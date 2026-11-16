De izquierda a derecha : Tomás Pérez Ducy, miembro del Consejo Directivo del Indotel y jefe de delegación; George Bahsa, embajador dominicano ante el Estado de Catar; embajador Iván Ogando, representante permanente de República Dominicana ante los Organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra; Amparo Arango, directora de Relaciones Internacionales del Indotel, junto a la delegación dominicana. ( FOTO CEDIDA POR EL MIREX )

La República Dominicana fue elegida por primera vez como miembro del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas que coordina el desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales a escala mundial.

La elección, correspondiente al período 2027-2030, se produjo durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, celebrada en Doha, Catar, y permitirá al país participar en las decisiones sobre políticas, estrategias y prioridades internacionales del sector.

El Consejo está integrado por 48 Estados, elegidos por períodos de cuatro años, y tiene entre sus responsabilidades supervisar el funcionamiento de la organización, orientar sus políticas y coordinar sus actividades.

La representación dominicana estará a cargo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), como organismo regulador nacional.

Un "hito diplomático"

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, calificó la elección como un hito diplomático, al producirse después de cien años de vinculación del país con la UIT.

"Con esta elección, la República Dominicana fortalece su presencia en la arquitectura multilateral especializada de las Naciones Unidas y reafirma su disposición de contribuir activamente a la construcción de un entorno digital más inclusivo, seguro, innovador y accesible para todos", declaró el canciller.

La candidatura dominicana fue promovida mediante una campaña diplomática iniciada en 2023, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Indotel, que incluyó gestiones para obtener el respaldo de los Estados miembros.

Impacto y beneficios

Junto con República Dominicana fueron elegidos, por la región de las Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Jamaica, México, Paraguay y Estados Unidos.

La incorporación al Consejo permitirá al país intervenir en debates sobre la reducción de la brecha digital, el acceso a servicios de telecomunicaciones asequibles y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas.

También ofrecerá una plataforma para promover los intereses de los pequeños Estados insulares en desarrollo, particularmente en materia de conectividad y aplicación de tecnologías digitales en la educación, la salud y el medioambiente.

La UIT cuenta con 194 Estados miembros y más de mil empresas, universidades y organizaciones internacionales y regionales vinculadas al sector.