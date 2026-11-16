RD se alinea con EE. UU. y Europa en materia de seguridad tecnológica

Oficina de atención comercial de la telefónica Viettel, ubicada en la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam. ( SHUTTERSTOCK )

La República Dominicana se colocó en la línea de las políticas de seguridad tecnológica adoptadas por Estados Unidos y varios países europeos al restringir la incorporación de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en las infraestructuras críticas de las redes de telecomunicaciones.

La decisión, contenida en la Resolución 100-2026 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), se fundamenta en una evaluación clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que recomendó limitar la participación de determinados proveedores tecnológicos por los riesgos que podrían representar para la seguridad nacional.

La medida fue aprobada el pasado 29 de octubre y publicada el 13 de noviembre, en momentos en que la empresa vietnamita Viettel se prepara para ingresar al mercado dominicano de telefonía móvil e internet, después de obtener una concesión de 20 años para desarrollar redes de cuarta y quinta generación.

Viettel mantiene relaciones comerciales y tecnológicas con fabricantes internacionales, entre ellos la empresa china Huawei, objeto de restricciones en Estados Unidos y varios países europeos por preocupaciones relacionadas con la seguridad de las comunicaciones y la posible intervención de gobiernos extranjeros.

Aunque la resolución dominicana no identifica expresamente a Huawei, ZTE ni Viettel, sus disposiciones podrían afectar la selección de equipos y proveedores de la nueva operadora, particularmente aquellos destinados al núcleo de sus redes. No hace referencia a equipos ya instalados pese a que los operadores locales, por razones de precio, han adoptado mayoritariamente tecnología china.

La intervención de Inteligencia

El informe del DNI constituye uno de los elementos centrales de la decisión. Su carácter clasificado impide conocer públicamente cuáles proveedores fueron examinados, qué vulnerabilidades se identificaron y si las recomendaciones responden a amenazas concretas o a riesgos potenciales.

La resolución establece cinco criterios para evaluar a los proveedores: antecedentes de incidentes de seguridad no resueltos, dificultades para verificar independientemente sus sistemas, legislaciones extranjeras que permitan exigir información a las empresas sin autorización judicial, ausencia del país de origen del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y obligaciones legales de comunicar vulnerabilidades tecnológicas a las autoridades antes de corregirlas.

Las restricciones se concentran en el núcleo de las redes, donde se realizan funciones esenciales como la autenticación de usuarios, el control de las comunicaciones, el enrutamiento de datos y la interconexión entre operadores.

El Indotel prohíbe provisionalmente adquirir, contratar, instalar o activar nuevos componentes de proveedores clasificados como de alto riesgo para esas funciones, salvo autorización mediante una no objeción de su Consejo Directivo.

La disposición no obliga a retirar los equipos existentes ni afecta, en principio, las capas de acceso, distribución y transporte que no desempeñen funciones críticas del núcleo.

Las operadoras deberán notificar con 90 días de anticipación cualquier instalación, ampliación o modificación sustancial de infraestructura crítica. También se contemplan restricciones a tecnologías suministradas indirectamente mediante filiales o intermediarios.

Viettel paga RD$972.5 millones

La decisión coincide con un paso importante en la entrada de Viettel al mercado dominicano.

La empresa realizó el 13 de noviembre una transferencia de 972,519,255 pesos al Indotel, correspondiente al primer desembolso por los derechos establecidos en su contrato de concesión.

Viettel obtuvo en agosto pasado, mediante una licitación internacional, 240 megahercios del espectro radioeléctrico, distribuidos entre las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz, para desarrollar servicios móviles e internet de alta velocidad.

Su incorporación supondría un nuevo competidor para Claro, Altice y Viva, en un mercado donde la ampliación de la oferta constituye uno de los objetivos declarados del regulador.

La coincidencia entre el pago de la concesión y la publicación de las restricciones introduce interrogantes sobre las condiciones tecnológicas bajo las cuales Viettel podrá desarrollar sus operaciones.

Una política de alcance internacional

Estados Unidos ha restringido el uso de equipos de Huawei y ZTE en determinadas infraestructuras de telecomunicaciones por consideraciones de seguridad nacional.

La Unión Europea también ha promovido mecanismos para identificar proveedores de alto riesgo y reducir su participación en las redes 5G, aunque las decisiones concretas varían entre sus Estados miembros.

La resolución dominicana adopta criterios semejantes, sin establecer públicamente una prohibición general contra fabricantes específicos.

La medida es provisional. El Indotel concedió 60 días calendario para recibir observaciones de los interesados antes de adoptar una decisión definitiva. También contempla revisiones periódicas y una reglamentación integral sobre proveedores seguros.