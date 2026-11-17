La primera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) durante la presentación de la Encuesta ENOHGAR-MICS 2025 el martes 17 de noviembre en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Aunque la mayoría de los niños y niñas en el país tiene acceso a servicios de salud y educación primaria, una parte importante de la población infantil todavía enfrenta dificultades para alimentarse adecuadamente, permanecer en las aulas y crecer en entornos libres de violencia.

Así lo revela la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuyos resultados muestran avances en algunos indicadores, pero también importantes desigualdades en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.

El estudio encontró que el 39.4 % de los niños de 6 a 23 meses estaba en situación de pobreza alimentaria infantil, al haber recibido productos de cuatro o menos de los ocho grupos alimentarios evaluados durante el día anterior a la entrevista.

La condición se considera severa cuando su dieta incluye apenas dos grupos o menos, y moderada cuando abarca entre tres y cuatro. De acuerdo con los resultados, el 12 % de los niños estaba en condición grave y el 27.5 % en moderada, lo que equivale a casi cuatro de cada diez niños de ese rango de edad que no recibieron la diversidad alimentaria mínima establecida por la encuesta. Para este indicador se tomó como referencia una muestra de 1,808 niños.

Elevaciones por regiones

Las diferencias también se manifiestan según la región y las condiciones económicas de los hogares. En el Cibao Nordeste, la proporción de niños en pobreza alimentaria infantil alcanza el 53 %, mientras que en Cibao Norte es de 30.9 %.

Por nivel de riqueza, la situación afecta al 47.7 % de los niños del quintil más pobre, frente al 30.6 % de aquellos pertenecientes a los hogares más ricos.

El informe también registra que el 70.4 % de los niños de 6 a 23 meses consumió bebidas azucaradas durante el día anterior a la encuesta, un indicador que pone de manifiesto la presencia de prácticas de alimentación poco saludables desde los primeros años de vida.

Asistencia escolar disminuye en niveles superiores

En educación, los resultados muestran que la asistencia escolar pierde cobertura a medida que aumenta el nivel educativo. Mientras el 94.1 % de los niños en edad de cursar la educación primaria asiste a la escuela, la proporción desciende a 77.5 % entre quienes tienen edad para cursar la secundaria baja y a 68 % entre los que deberían estar en secundaria alta.

La diferencia se hace más evidente al observar la población que permanece fuera del sistema educativo, donde el 4.5 % de los niños en edad de cursar primaria no asiste a ningún nivel educativo, porcentaje que aumenta a 7.5 % en secundaria baja y alcanza el 17.4 % en secundaria alta. Esto significa que aproximadamente uno de cada seis adolescentes en edad de cursar el nivel superior de secundaria está fuera de las aulas.

La encuesta también permite observar diferencias en el desarrollo infantil temprano, ya que el 78.3 % de los niños de 2 a 4 años presenta un desarrollo adecuado en aspectos relacionados con la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. Sin embargo, este indicador varía según las condiciones socioeconómicas debido a que entre los niños de los hogares más pobres, el porcentaje es de 65.4 %, mientras que entre los pertenecientes al quintil más rico alcanza el 87.2 %.

Más de la mitad experimentó disciplina violenta

En materia de protección, uno de los resultados más preocupantes es que el 54.9 % de los niños de 1 a 14 años experimentó agresión psicológica o castigo físico por parte de sus cuidadores durante el mes anterior a la encuesta.

La violencia en el entorno familiar convive con otras situaciones que comprometen los derechos de la población infantil y adolescente. La Enhogar-MICS 2025 establece que el 4.6 % de los niños y adolescentes de 5 a 17 años realiza trabajo infantil.

Asimismo, el 27.6 % de las mujeres de 20 a 24 años se había casado o unido por primera vez antes de cumplir los 18 años. De ese grupo, el 9.5 % había tenido esa primera unión antes de los 15 años.

Aunque el 93.6 % de los niños menores de cinco años tiene su nacimiento registrado ante una autoridad civil, los demás indicadores muestran que el acceso a condiciones adecuadas para crecer, aprender y desarrollarse sigue siendo desigual.

Una encuesta de alcance nacional

La ENHOGAR-MICS 2025 fue implementada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con la metodología de Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados de Unicef. El levantamiento de campo se realizó entre agosto y octubre de 2025.

La operación incluyó 29,676 hogares entrevistados, 18,964 mujeres de 15 a 49 años y entrevistas a madres o cuidadores de 6,436 niños menores de cinco años y de 11,568 niños y adolescentes de 5 a 17 años.

Los resultados permiten identificar diferencias por sexo, edad, región de residencia, nivel educativo de las madres y condiciones económicas de los hogares, con el propósito de aportar información para orientar las políticas públicas dirigidas a la niñez.