En 2005, el hogar dominicano tenía un promedio de 3.8 integrantes. ( IMAGEN GENERADA CON IA. )

Los hogares tienen menos integrantes, las mujeres encabezan más familias, el acceso a internet se ha multiplicado y la maternidad adolescente ha disminuido. Dos décadas de encuestas Enhogar retratan una sociedad que ha cambiado sus formas de vivir, estudiar y criar a sus hijos, aunque mantiene profundas diferencias económicas y territoriales.

En 2005, el hogar dominicano tenía un promedio de 3.8 integrantes. Para 2024, la cifra había descendido a 2.9 personas. La reducción ha ido acompañada de cambios en la composición familiar y en las características de quienes están al frente de las viviendas.

Las mujeres, que en 2005 figuraban como jefas del 32.4 % de los hogares, alcanzaron el 44.97 % en 2024. En el mismo período, los hombres pasaron de encabezar el 67.6 % al 55.03 %.

También disminuyó la proporción de personas casadas entre quienes encabezan los hogares. En 2005 representaban el 24.12 % y para 2024 habían descendido al 17.86 %. Las uniones libres continuaban siendo la forma de convivencia conyugal más frecuente, aunque su participación bajó del 39.66 % al 31.71 %.

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Transformación territorial

La transformación territorial ha sido considerable. En 2005, el 64.72 % de los hogares se encontraba en zonas urbanas. Diecinueve años después, la proporción alcanzaba el 84.72 %, según la serie histórica publicada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las cifras forman parte de las Encuestas Nacionales de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), que desde 2005 permiten observar las transformaciones de la sociedad dominicana. Su edición más reciente, Enhogar-MICS 2025, incorpora nuevas mediciones sobre las condiciones de vida, la infancia, la adolescencia y la salud de las mujeres.

La revolución del acceso a internet

En 2005, solamente el 3.1 % de los hogares dominicanos tenía conexión a internet en su vivienda. Para 2025, el acceso desde el hogar alcanzaba el 56.2 %.

La expansión tecnológica estuvo acompañada de una mayor escolaridad entre las personas que encabezan las familias.

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En 2005, el 83.77 % de los jefes y jefas de hogar sabía leer y escribir. En 2024, el porcentaje había aumentado al 92.74 %.

La proporción con educación universitaria también creció, del 11.02 % al 24.32 %. En contraste, quienes tenían educación primaria o básica pasaron de representar el 51.2 % al 38.32 %.

El avance en la formación de los adultos contrasta, sin embargo, con las dificultades que todavía enfrenta una parte de los adolescentes para permanecer en el sistema educativo.

El 16.4 % de los jóvenes de 15 a 17 años estaba fuera de la escuela en 2019. Para 2025, el porcentaje se situó en el 17.4 %.

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La asistencia al segundo ciclo de secundaria pasó del 65.8 % al 68 % durante esos seis años, pero la proporción de adolescentes que no asiste a ningún nivel educativo continúa siendo elevada.

Las diferencias económicas son especialmente marcadas al terminar los estudios.

En 2025, solamente el 23.5 % de los jóvenes de 20 a 22 años pertenecientes a los hogares más pobres había completado la secundaria alta. Entre los del quintil más rico, la proporción alcanzaba el 89.6 %.

La distancia entre ambos grupos era de 66.1 puntos porcentuales.

También existen diferencias entre hombres y mujeres. Mientras el 73.1 % de las jóvenes de 20 a 22 años había completado ese nivel, entre los varones la proporción era del 51.2 %.

Menos maternidad durante la adolescencia

En 2014, el 21.2 % de las adolescentes dominicanas de 15 a 19 años ya había tenido un hijo o cursaba su primer embarazo.

Cinco años después, la proporción había descendido al 18.9 %. En 2025 se situó en el 12.2 %, nueve puntos porcentuales por debajo de la medición de 2014.

La reducción ha sido particularmente importante en Enriquillo, integrada por Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales. En 2014, el 35.2 % de las adolescentes de esa región ya había comenzado la maternidad. En 2019, la cifra bajó al 27.6 % y, para 2025, al 20.3 %.

A pesar de esa disminución, Enriquillo conserva el porcentaje más alto del país.

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La maternidad temprana sigue estrechamente diferenciada por la condición económica. En 2025, el 23.6 % de las adolescentes del quintil más pobre había tenido un hijo o cursaba su primer embarazo, frente al 2.9 % del grupo más rico.

Las uniones tempranas también han disminuido. En 2014, el 35.9 % de las mujeres de 20 a 24 años había iniciado una unión antes de cumplir los 18. En 2025, la proporción era del 27.6 %.

La diferencia de edad entre las adolescentes unidas y sus parejas, en cambio, apenas ha variado.

En 2014, el 23.4 % de las adolescentes casadas o unidas de 15 a 19 años tenía una pareja diez o más años mayor. En 2019, el porcentaje fue del 21 % y, en 2025, del 21.4 %.

Durante la última medición, otro 35.5 % tenía una pareja entre cinco y nueve años mayor. En conjunto, el 56.9 % de las adolescentes unidas convivía con hombres que les llevaban al menos cinco años.

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Cambios en la crianza y la alimentación infantil

La disciplina violenta continúa presente en más de la mitad de los hogares con niños, aunque su incidencia ha disminuido durante los últimos años.

En 2014, el 62.9 % de los niños de uno a catorce años había recibido castigos físicos o agresiones psicológicas durante el mes anterior a la encuesta.

La proporción aumentó al 63.5 % en 2019 y descendió al 54.9 % en 2025.

Entre los niños de tres y cuatro años, la incidencia todavía alcanzaba el 61.4 % en la última medición.

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La alimentación durante los primeros meses de vida presenta otra evolución.

La lactancia materna exclusiva en menores de seis meses era del 4.7 % en 2014. Aumentó al 15.8 % en 2019 y alcanzó el 19.2 % en 2025.

La proporción se ha cuadruplicado desde 2014, pero sigue siendo inferior a una quinta parte de los bebés menores de seis meses.

En los nacimientos también se registra un cambio. El porcentaje de mujeres cuyo parto más reciente, entre los nacimientos vivos de los dos años previos a la encuesta, fue por cesárea aumentó del 62.9 % en 2019 al 68.2 % en 2025.

En los centros privados, la proporción de cesáreas alcanzó el 87.9 % en la última medición.

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Nuevas preguntas sobre la salud y el bienestar

La Enhogar-MICS 2025 incorpora indicadores que amplían el conocimiento sobre problemas cotidianos de los dominicanos.

Uno de ellos es el consumo de bebidas azucaradas durante la primera infancia.

El 70.4 % de los niños de seis a 23 meses recibió alguna de estas bebidas durante el día anterior a la encuesta. El indicador incluye refrescos, bebidas endulzadas y jugos de frutas, incluso aquellos sin azúcar añadida.

Entre los bebés de seis a ocho meses, la proporción era del 52.6 %. En los niños de 18 a 23 meses alcanzaba el 80.4 %.

La investigación también estableció que el 25.7 % de los niños de seis a 23 meses no consumió frutas ni verduras durante el día anterior.

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En cuanto a la protección sanitaria, el 40 % de los menores de cinco años carecía de seguro médico.

La cobertura descendía al 31 % entre los niños de los hogares más pobres, frente al 82.9 % de los pertenecientes al quintil más rico.

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La salud menstrual constituye otra de las áreas examinadas en 2025.

Entre las mujeres de 15 a 49 años que necesitaron aliviar el dolor durante su última menstruación, el 45.4 % no logró hacerlo.

Además, el 11.7 % de las mujeres que habitualmente participan en actividades laborales, educativas o sociales reportó dificultades para realizar al menos una de ellas durante su último período menstrual.

Las diferencias económicas también se reflejan en el acceso a productos de higiene. Entre las mujeres del quintil más pobre, el 18.4 % declaró que no había contado con suficientes materiales menstruales para cambiarlos con la frecuencia deseada, frente al 2.3 % de las más ricas.

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Veinte años de cambios desiguales

El país de 2005 tenía hogares más numerosos, menos conexiones a internet y una menor proporción de mujeres al frente de las familias. También registraba niveles educativos más bajos entre los adultos.

La última década trajo una reducción de la maternidad adolescente y de las uniones tempranas, un aumento de la lactancia materna exclusiva y una disminución de la disciplina violenta contra los niños.

La permanencia escolar, la cobertura de salud y las condiciones económicas siguen marcando grandes diferencias entre los dominicanos.

En 2025, la proporción de adolescentes que había comenzado la maternidad era ocho veces mayor entre las más pobres que entre las más ricas. La finalización de secundaria alta también separaba a ambos grupos por más de 66 puntos porcentuales.

En general, en 20 años hubo grandes cambios pero las diferencias se anchan entre sectores.