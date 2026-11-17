La directora general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior considera que la República Dominicana debe mantener el diálogo y fortalecer la cooperación internacional para mitigar los efectos de la crisis haitiana. Delphine Pronk, afirmó que la crisis de inseguridad que atraviesa Haití tiene repercusiones en la República Dominicana, debido a que ambos países comparten una isla y mantienen una interacción permanente a través de la frontera.

"Si tu país vecino es inestable, eso afecta tu propia seguridad", expresó Pronk, al considerar que la situación haitiana requiere de la colaboración de la comunidad internacional.

Durante su reciente visita a Haití y República Dominicana, la diplomática sostuvo reuniones con funcionarios para dar seguimiento a la agenda bilateral. En tanto, tomó un espacio para conversar con Diario Libre.

-¿La crisis que atraviesa Haití representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad de República Dominicana?

Por supuesto. Si tu vecino es un país inseguro, eso afecta tu propia seguridad. Lo sabemos como Unión Europea. Es importante, ante todo para República Dominicana, mantener la estabilidad dentro de su propio territorio, mientras tiene un país vecino que atraviesa una situación de tanta inestabilidad e inseguridad, donde las bandas criminales dominan la vida cotidiana de las personas y las violentan.

-¿Qué diferencias observó entre la situación de Haití y la de seguridad de República Dominicana?

Quiero ser muy honesta. Creo que el simple hecho de llegar al aeropuerto de República Dominicana y luego poder trasladarme de manera segura, ver a las personas caminando por las calles y observar una menor presencia visible de seguridad, demuestra que la gente se siente segura. La diferencia no podría ser mayor en cuanto a la visibilidad del desarrollo y la prosperidad económica que existe aquí en República Dominicana. La sensación de libertad, democracia e instituciones que funcionan transmite algo. También demuestra cómo las instituciones democráticas o los líderes elegidos democráticamente, cuando posteriormente son asesinados, pueden provocar rápidamente un fuerte deterioro de la situación de seguridad.

-¿Qué apoyo ofrece la Unión Europea para contribuir a la estabilidad de Haití?

Brindamos a Haití el apoyo más amplio posible. Esto abarca desde un apoyo muy práctico, como el que ofrecemos a través de la OEA para respaldar la fuerza de supresión de bandas criminales autorizada por las Naciones Unidas y contribuir a recuperar el territorio. También estamos construyendo, de manera muy concreta, cinco estructuras, bases operativas avanzadas. ¿Cómo se mantiene el territorio que se ha recuperado? Ese es un ejemplo muy concreto.

Otro ejemplo es la manera en que dialogamos con la autoridad responsable de organizar las elecciones. Para nosotros, las elecciones son de importancia crucial para garantizar que cualquier gobierno que esté en el poder tenga una base y un respaldo democrático. También brindamos apoyo a la sociedad civil mediante microfinanciamiento, ayudando a las mujeres a generar ingresos y garantizar el sustento de sus familias.

Todos los países, no solamente de la región, sino también de la comunidad internacional, tienen un interés en garantizar que Haití sea seguro y estable y que tenga un camino viable hacia la democracia.

-¿Qué tan preocupada está la Unión Europea por el papel del Caribe como ruta del narcotráfico?

La respuesta breve es que estamos muy preocupados. Durante el verano se llevó a cabo una operación llamada Atlas Nexus, que permitió realizar investigaciones conjuntas junto con las autoridades de varios países de América Latina, principalmente del Caribe. Esto permitió compartir información y realizar investigaciones conjuntas, lo que condujo a más de 800 arrestos y a la incautación de toneladas de mercancías ilegales, incluidas drogas. Esto demuestra nuestra preocupación, porque si no abordamos este problema de manera conjunta, lo mejor sería impedir que esas mercancías sean transportadas desde los países de tránsito o de origen.

Necesitamos que toda la región y todas las comunidades trabajen juntas para detenerlo. También debemos abordar en nuestras propias sociedades el consumo y abuso de drogas, que constituye un problema social, un problema de salud, pero también un problema de criminalidad.

-¿Cómo evalúa la cooperación entre República Dominicana y Europa en la lucha contra el narcotráfico internacional?

Evaluaría la cooperación como sólida, importante y cada vez más importante, porque el crimen internacional no se limita a las fronteras. Los delincuentes encontrarán maneras y caminos para atravesar las redes que nosotros necesitamos cerrar. La República Dominicana es un socio crucial e importante, no solamente en las relaciones entre la Unión Europea y República Dominicana, sino también como líder en la región.

Si tienes una economía dinámica, transparente, en la que los inversionistas quieren establecerse porque existe seguridad para las inversiones y porque cada vez es más fácil hacer negocios, las personas no tienen necesidad de recurrir a la criminalidad. Al final, ese es el mejor y más sostenible modelo que existe: tener una sociedad abierta, transparente y abierta a los negocios, que permita el crecimiento y la prosperidad de los dominicanos de a pie.

Las muertes a manos de la Policía -En el país hay preocupación por la alta cantidad de muertes de civiles en operativos policiales. ¿Cómo observa la Unión Europea esta situación desde la perspectiva de derechos humanos? Creo que lo primero y más importante es señalar que una nación democrática como la República Dominicana cuenta con instituciones sólidas. Y siempre alentamos, especialmente en un entorno democrático estable, a utilizar las instituciones que existen. No nos corresponde dar lecciones ni ejercer presión. Corresponde a las instituciones, a los políticos elegidos democráticamente y a los funcionarios encargados de ejecutar esas políticas cumplir con los tratados y compromisos vinculantes que el país ha asumido, incluyendo los compromisos internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos. -¿Cuál es su posición sobre el uso de la fuerza letal por parte de los policías? Partiendo del entendimiento básico de que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, y volviendo nuevamente al contraste que observé en Haití, donde las bandas criminales tienen el monopolio del uso de la fuerza, considero que existe un contraste muy marcado. Ya se trate de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales, si actúan dentro del mandato que les ha sido otorgado democráticamente y mantienen sus acciones dentro de la autoridad que les han concedido los líderes elegidos democráticamente, eso es algo permitido. Si las Fuerzas Armadas o los cuerpos policiales de cualquier país hacen un uso excesivo de la fuerza, debe existir rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas no puede recaer en otra instancia que no sean los políticos.