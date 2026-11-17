Este martes 17 de noviembre se cumplen 70 años de la primera promoción de cadetes de la academia Batalla de las Carreras. ( CEDIDA POR EL MIDE. )

El Ministerio de Defensa (MIDE) rindió homenaje a los integrantes de la primera promoción de cadetes "General Juan Pablo Duarte y Díez" (1956-1959), de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, del Ejército de República Dominicana, al cumplirse 70 años de su ingreso a las Fuerzas Armadas.

El reconocimiento destacó la trayectoria de estos oficiales, su vocación militar y los servicios prestados al país, en cumplimiento de los principios y valores de las instituciones castrenses.

La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto con miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Como parte del homenaje, se realizó una ceremonia especial de izamiento de la bandera en honor a los veteranos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-10634-pm-1-de47315a.jpeg Algunos de los integrantes de la primera promoción de cadetes «General Juan Pablo Duarte y Díez» (1956-1959), acompañados delministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. (CEDIDA POR EL MIDE)

Legado y valores

Durante la ceremonia, Fernández Onofre resaltó que esta promoción sentó las bases de una tradición de formación militar sustentada en la disciplina, el carácter, la lealtad y el compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El ministro también definió a sus integrantes como referentes de honorabilidad y señaló que su dedicación y sacrificio continúan sirviendo de ejemplo para las nuevas generaciones de militares.

"Su historia permanece viva, está presente en las aulas, en el patio de armas, en las formaciones, en las ceremonias y en cada cadete que hoy se prepara para asumir las responsabilidades de ser oficial. Su ejemplo forma parte de la identidad de esta academia y del patrimonio moral del Ejército de República Dominicana", expresó.

Con este homenaje, el Ministerio de Defensa extendió su reconocimiento a los oficiales veteranos y a sus familias, cuya trayectoria forma parte de la historia de la institución militar.

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