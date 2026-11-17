El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, durante su discurso en la graduación de la quinta promoción de agentes de reacción rápida para interdicción migratoria. ( ESTARLIN ROSA )

Las multas impuestas por la Dirección General de Migración (DGM) a empresas que emplean mano de obra extranjera en condición migratoria irregular ascienden a 20,325,000 pesos, distribuidos en 113 sanciones, lo que representa un promedio de 179,867 pesos por multa.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó este martes que la institución ha realizado 379 inspecciones laborales en empresas como parte de las operaciones para combatir la inmigración irregular.

El funcionario cuestionó el argumento utilizado para justificar la contratación de trabajadores extranjeros indocumentados ante la supuesta falta de mano de obra dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-124627-1-5ddf3d3f.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, durante la graduación de los nuevos agentes migratorios. (ESTARLING ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-124627-2-9412a62d.jpeg El Gobierno dominicano incorporó este martes a 294 nuevos agentes para reforzar los operativos de interdicción migratoria. (ESTARLING ROSA) ‹ ›

"Debemos continuar fortaleciendo los controles y eliminar de nuestro vocabulario la afirmación de que los dominicanos no quieren trabajar, usada como justificación para la contratación de mano de obra extranjera ilegal", expresó.

Lee Ballester ofreció estas declaraciones durante la graduación de la quinta promoción de agentes de reacción rápida para la interdicción migratoria, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Desde el año pasado, Migración ha anunciado sanciones contra empresas por contratar a extranjeros indocumentados. En agosto de 2025, la institución informó que había sancionado a 28 empresas, de las cuales 11 habían pagado sus multas.

En mayo de este año, la cifra de empresas sancionadas ascendía a 112. Lee Ballester no precisó este martes qué proporción de los 20.3 millones de pesos en multas impuestas ha sido cobrada.

Más de 834,000 deportaciones

El director de Migración informó que, desde octubre de 2024 hasta la fecha, han sido deportados 834,478 extranjeros en condición migratoria irregular, con un promedio superior a las 1,000 deportaciones diarias.

Explicó que las operaciones de interdicción se realizan en espacios públicos, vías de comunicación, comunidades donde se detectan asentamientos de inmigrantes en condición migratoria irregular, entornos hospitalarios y empresas que emplean mano de obra extranjera en situación irregular.

Para estas labores, la institución cuenta con 32 coordinadores de interdicción migratoria distribuidos en el Gran Santo Domingo y las provincias del país, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con los 294 nuevos agentes graduados este martes, suman 1,479 los agentes formados para fortalecer las operaciones de control migratorio.

Sometimientos judiciales

Lee Ballester también llamó a la población a colaborar con las autoridades migratorias y criticó a los ciudadanos que intervienen para impedir la detención de extranjeros indocumentados.

"Resulta decepcionante que algunos ciudadanos se enfrenten a nuestras autoridades migratorias para evitar que extranjeros irregulares sean apresados", expresó.

Informó que, por situaciones de esta naturaleza, resistencia al arresto y agresiones contra la autoridad, se han realizado 13 sometimientos judiciales. En todos los casos se han impuesto medidas de coerción y una persona ha sido condenada.

En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, el funcionario reportó 121 sometimientos a la justicia, 319 personas con medidas de coerción y dos personas condenadas.

Lee Ballester sostuvo que, para aumentar la efectividad de las operaciones migratorias, es necesario contar con el apoyo y el consenso nacional, en momentos en que la situación interna de Haití continúa ejerciendo presión sobre la frontera dominicana.