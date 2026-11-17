Elizabeth Sánchez sostiene una de las pertenencias que le quedan de su hijo Isaúl De Óleo Sánchez. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La madre de Isaúl De Óleo Sánchez dice que no quiere llorar, porque lo único que ahora ocupa su corazón es el deseo de hacer justicia por su hijo. El joven, de 21 años, falleció el martes 10 de noviembre durante un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en el sector Brisas del Este, en la provincia Santo Domingo.

Aunque ya lo enterró, Elizabeth Sánchez necesita respuestas a sus preguntas. En especial, todavía no entiende por qué, si cuando a una persona la "ponen en 29" la trasladan en la parte trasera de una camioneta, no encontró a su hijo en ninguno de los vehículos de la Policía Nacional que permanecían en el lugar cuando llegó corriendo a la escena donde murió Isaúl.

"Siempre escuché que cuando a una persona lo ponen en 29, lo tiran como a una basura en las camionetas. Pero ellos lo mataron y lo sacaron de esa casa parado, como si estuviera vivo", asegura Elizabeth. "Después que lo matan también hicieron varios disparos, como si fuera un intercambio de disparos, pero no fue así".

De la muerte de su hijo unos testigos le dieron algunos detalles. Comenta que el joven, de quien asegura que no tenía antecedentes penales y que solo había sido detenido dos veces durante redadas en el barrio, se arrodilló frente a los uniformados y les pidió que no lo mataran.

Testigos del operativo

En este caso, como ocurrió en otros reportados por Diario Libre, tampoco escucharon su ruego. La joven que estaba con Isaúl cuando lo mataron sigue muy nerviosa. No sabe cómo llegaron las botellas de alcohol a la habitación que ocupaba en la casa que compartía con su hermano y a la que se habían mudado apenas seis meses antes.

Con los ojos llorosos, asegura que ella no utiliza alcohol, pero cuenta que, después de que los agentes del Dicrim sacaron el cuerpo de Isaúl, quedaron varios envases en la habitación. Ella entiende que los policías los utilizaron para limpiar el lugar.

"Una persona subió después que los policías salieron con nosotros y ya no había sangre", comenta la muchacha, quien además teme por su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/3-camara-hacia-arriba-c49fab8e.jpg Cámara de seguridad que, de acuerdo a los testigos, los agentes de la Dicrim orientaron hacia arriba. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/6-botella-alcohol-cca9bd7e.jpg Botella de alcohol encontrada en la escena. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/4-zapatillas-con-sangre-fa56a91c.jpg Zapatilla manchada de sangre, encontrada en la habitación de una testigo de la muerte de Isaúl. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/5-puerta-rota-3e13afef.jpg Marco de la puerta roto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/8-puerta-rota-sujeta-con-candado-d8b65271.jpg A la puerta la tuvieron que sujetar con una cadena, luego de que la derrumbaran agentes de la Policía. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/7-impactos-de-bala-1fcb53e8.jpg Impactos de bala en la pared. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ ›

Todavía queda una botellita encima de una de las mesas. En la pared también hay dos impactos de bala que no pasan desapercibidos. En unas zapatillas blancas, la hermana menor de Isaúl alcanza a ver una mancha roja.

"¡Es sangre!", exclama la adolescente. "¡No la llegaron a limpiar!".

La joven asiente. Comenta que necesitará terapia porque nunca había presenciado un hecho tan sangriento. "Puede que sí tenga que ir al médico", se dice, con la mirada perdida, como si todavía estuviera llena de Isaúl.

Todo ocurrió en cuestión de segundos.

Un estruendo repentino en la puerta, que al principio ella e Isaúl confundieron con el ruido de algún objeto al caer, marcó el inicio del ataque. Sin darles tiempo a reaccionar, según declara, varios agentes encapuchados del Dicrim, quienes ya tenían la calle rodeada, entraron por la fuerza y les arrebataron sus teléfonos móviles.

Cuando llegaron a la habitación, comenzaron los disparos.

En medio del caos, la muchacha manifiesta que Isaúl intentó incorporarse y suplicó por su vida. Ella también se sumó a sus ruegos, desesperada. Sin embargo, menciona que los policías la sacaron del cuarto sujetándola con fuerza por un brazo y encerraron a su hermano en el baño.

Aunque al principio creyó que las balas no habían herido a Isaúl, porque todavía lograba escucharlo hablar, comenta que instantes después lo vio desplomarse en el suelo de la habitación.

La joven, asegura que tanto ella como su hermano permanecieron retenidos por los agentes en el Hospital Darío Contreras, a dónde llevaron a Isaúl, desde la madrugada hasta las 5:00 de la tarde de ese día.

Denuncias de abuso policial

Según uno de los vecinos, lo que los policías no sabían era que las cámaras de seguridad que orientaron hacia arriba antes de matar a Isaúl no funcionan desde hace unos tres años.

El padre de Isaúl, Francisco De Óleo, se queda mirándolas, como si con lo que no vieron fueran a darle respuestas. La pena le impidió asistir al velatorio de su hijo. Tampoco quiso ver las imágenes que muestran su cadáver.

"Esta es una familia que está con el corazón roto. No hemos dormido en paz. Ni siquiera podemos comer", confiesa. "Salgo por ahí y mucha gente me pregunta: ´Pero, caramba, ¿por qué hicieron eso?´".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/2-foto-padre-madre-y-abuelo-00ed2e09.jpg De izquierda a derecha: Francisco De Óleo, Elizabeth Sánchez y Américo Sánchez. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Denuncia de agresiones a menores Dos hermanos menores de edad aseguran que ya saben lo que se siente cuando un policía te introduce la cabeza en cuatro fundas plásticas y te golpea. Según denuncian, eso fue lo que ocurrió la noche en que mataron a Isaúl. También afirman que miembros de la uniformada los retuvieron durante varias horas. Uno de ellos relata que unos policías lo secuestraron mientras estaba sentado debajo de una mata de mango. Asegura que lo golpearon y amenazaron de muerte. De allí lo llevaron a la casa donde se encontraba Isaúl. Allí, desde el interior de una patrulla, refiere que vio a otros agentes orientar las cámaras de seguridad hacia arriba. También alcanzó a ver a un hombre que, según entiende, fue de los que proporcionaron la dirección a la Policía. Unas horas después, los agentes detuvieron a su hermano cuando bajaba por una cuesta para curiosear, luego de enterarse de la muerte de Isaúl. Durante el trayecto, denuncian que los oficiales intentaron intimidar al segundo hermano, al acusarlo falsamente de liderar una banda de menores y asaltar a deliveries. Los adolescentes manifiestan que los trasladaron de un lugar a otro mientras recibían agresiones. También cuentan que, durante su permanencia bajo custodia policial, escucharon a otros detenidos burlarse de la muerte de Isaúl y decir que ellos también debían ser asesinados. Además, relatan que un agente informó a uno de sus superiores sobre la muerte del joven y que este reaccionó con una carcajada. "Yo estaba llorando y mi hermano me dijo: ´No llores para que después los policías no te quieran hacer algo. Si tú te pones a llorar, ellos lo que van a decir es que tú estás asustado´", recuerda el menor de los dos. Y, en efecto, siguen asustados. "Ellos andan diciendo que nos van a matar también", aseguran mientras miran a su madre con miedo.

La Policía

Al cuestionarle sobre estas denuncias, Diego Pesqueira, portavoz policial aclaró que no conoce el caso particular del joven Isaúl de Oleo ni las denuncias de agresión física presentadas por otros jóvenes, señalando que, debido a la fecha del hecho, el caso ya debe estar bajo la jurisdicción del Ministerio Público.