Foto de archivo de inundaciones urbanas provocadas por las lluvias en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La cercanía de Santo Domingo al mar Caribe no garantiza que el agua acumulada durante las lluvias pueda evacuarse con facilidad. La topografía de la ciudad, la falta de infraestructura de drenaje y la creciente impermeabilización del suelo figuran entre las principales causas de las inundaciones recurrentes en la capital.

Así lo explicó el ingeniero Martín Meléndez, docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y experto en hidráulica, quien advirtió que la ciudad enfrenta limitaciones estructurales que dificultan la evacuación de grandes volúmenes de agua durante las precipitaciones intensas.

En una nota de prensa difundida este martes por el Intec, el especialista sostuvo que las inundaciones registradas el pasado 27 de octubre evidencian la vulnerabilidad de distintas zonas de Santo Domingo, pese a las intervenciones realizadas por las autoridades.

Causas de las inundaciones

Meléndez explicó que Santo Domingo está construida sobre terrazas de caliza coralina que no descienden uniformemente hacia el litoral.

En algunos puntos, como el Malecón y los farallones, las elevaciones del borde costero son superiores a las de determinadas vías ubicadas más al norte, entre ellas la avenida Independencia.

Expuso que esta configuración provoca un fenómeno conocido como "efecto de bañera", en el que el agua queda atrapada en zonas bajas sin encontrar una pendiente suficiente para llegar naturalmente al mar.

A esta situación se suma el denominado efecto de remanso, que ocurre cuando el nivel del mar aumenta durante tormentas y eventos ciclónicos, dificultando la descarga de los sistemas pluviales.

Según el especialista, cuando las salidas de drenaje quedan sumergidas, el agua puede acumularse e incluso regresar hacia las calles si no existen mecanismos de protección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-52739-pm-a01a1af1.jpeg El ingeniero civil Martín Meléndez, docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). (CEDIDA POR INTEC)

Infraestructura insuficiente

Uno de los principales problemas identificados por Meléndez es la insuficiencia de infraestructura para conducir las aguas de lluvia.

El diagnóstico presentado por el ingeniero estima que apenas entre el 20 % y el 30 % de la superficie urbana de Santo Domingo dispone de un sistema formal de alcantarillado pluvial.

Esto significa que entre el 70 % y el 80 % restante depende de soluciones puntuales, como pozos filtrantes, o del desplazamiento superficial del agua por calles y avenidas.

El experto señaló que esta situación convierte las vías públicas en canales improvisados durante los aguaceros.

Además, explicó que las redes existentes pueden perder capacidad de evacuación debido a la acumulación de basura, plásticos y sedimentos que obstruyen los imbornales.

Otro factor es que parte de la infraestructura fue diseñada con parámetros hidrológicos del siglo pasado, que requieren actualización para responder a lluvias intensas.

Crecimiento urbano y sus efectos

El docente del Intec también atribuyó parte del problema a la expansión urbana y la reducción de espacios naturales capaces de absorber el agua.

Explicó que la construcción de calles, estacionamientos y edificaciones ha incrementado las superficies impermeables, lo que provoca que una mayor cantidad de lluvia se desplace hacia las zonas bajas.

Agregó que esta transformación ha reducido la capacidad natural de infiltración del terreno, una característica importante de los suelos de roca caliza coralina sobre los que se asienta la capital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/whatsapp-image-2026-11-17-at-52739-pm-1-b8939c6e.jpeg Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). (CEDIDA POR INTEC)

Propuestas para mejorar el drenaje

Meléndez planteó la necesidad de desarrollar un Plan Maestro de Drenaje Pluvial que permita enfrentar las inundaciones mediante intervenciones integrales y no únicamente con la limpieza de imbornales después de cada episodio de lluvia.

Entre sus recomendaciones figuran la construcción de grandes colectores pluviales, la separación de las redes sanitarias y de drenaje, así como la instalación de tanques subterráneos para almacenar temporalmente el agua durante precipitaciones intensas.

También propuso incorporar pavimentos permeables, jardines de lluvia, cunetas verdes y zanjas de infiltración para recuperar parte de la capacidad de absorción del suelo.

Otra de las medidas sugeridas consiste en establecer una normativa de impacto hidrológico cero para los nuevos proyectos inmobiliarios, de manera que las construcciones gestionen sus propias aguas pluviales sin aumentar el volumen que llega a las calles.

Según el diagnóstico divulgado por el Intec, enfrentar las inundaciones requiere transformar la planificación urbana y desarrollar infraestructuras capaces de captar, conducir y evacuar el agua durante eventos de lluvias extremas.