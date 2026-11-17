La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó que la transparencia se concreta cuando la ciudadanía dispone de herramientas para vigilar y ejercer control sobre la gestión pública. ( CEDIDA POR )

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) convocó a la octava edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos, dirigido a periodistas interesados en presentar investigaciones sustentadas en el análisis de información pública.

La iniciativa busca incentivar el uso de los datos disponibles en los portales de transparencia de las instituciones gubernamentales como herramientas para la investigación periodística, la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

La convocatoria está abierta a periodistas en ejercicio de todo el país que deseen participar con reportajes de investigación, trabajos multimedia, infografías y documentales sobre temas de interés público.

Durante el lanzamiento, la directora general de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, destacó que la transparencia se concreta cuando la ciudadanía dispone de herramientas para vigilar y ejercer control sobre la gestión pública.

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También informó sobre los trabajos para establecer, mediante una ley, el Sistema Nacional de Integridad y Transparencia de República Dominicana, con el propósito de fortalecer la institucionalidad y el acceso a la información pública.

De su lado, la directora de Comunicaciones de la entidad, Paola Cabrera, exhortó a los periodistas a participar con investigaciones sustentadas en evidencias que permitan identificar problemáticas sociales, tendencias y aportar información para la toma de decisiones.

Mientras que la directora de Transparencia y Gobierno Abierto, Elizabeth Díaz, resaltó la importancia de consultar el Portal Nacional de Datos Abiertos, el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) y los portales institucionales como fuentes para los trabajos periodísticos.

Plazos y categorías

El calendario de esta edición establece que las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de diciembre de 2026. Los trabajos deberán haber sido publicados a más tardar el 30 de enero de 2027 y podrán entregarse hasta el 1 de febrero de ese año.

La evaluación del jurado está prevista del 7 al 17 de febrero, mientras que la ceremonia de premiación se proyecta para marzo de 2027.

El concurso contempla tres categorías: Diamante, Oro y Plata, con premios de RD$200,000, RD$100,000 y RD$50,000, respectivamente, además de placas de reconocimiento.

El jurado estará integrado por representantes del periodismo, la sociedad civil, el sector académico y organismos internacionales.

Los interesados pueden consultar las bases, los requisitos y las condiciones de participación en el portal de la Digeig: www.digeig.gob.do.