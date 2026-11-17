Imagen de archivo de un sismógrafo que recoge la señal de un terremoto. ( ARCHIVO/EFE )

Un temblor de magnitud 4.5 se registró la noche de este martes a 17 kilómetros al sureste de Mano Juan, en la isla Saona, en el mar Caribe, informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

De acuerdo con el reporte preliminar del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:46 de la noche, con epicentro localizado en la latitud 18.036 y longitud -68.603, a una profundidad de 89.7 kilómetros.

Reportes de usuarios

Tras el sismo, usuarios de las redes sociales residentes en Santo Domingo, Santiago, Higüey, La Romana y Samaná reportaron haber sentido el temblor.

Hasta el momento, no se dispone de información sobre posibles daños materiales o personas afectadas por el movimiento sísmico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/ticia-2026-11-17t231018488-76d9695f.jpg Infografía de sismos registrados. (TOMADO DEL CENTRO NACIONAL DE SISMOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD).)