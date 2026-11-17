Vista de las principales fuentes de abastecimiento de agua de los acueductos que administra la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan). ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los elevados niveles de turbidez en las fuentes de captación, provocados por las lluvias de los últimos días, han obligado a operar de manera intermitente varios sistemas de abastecimiento de agua potable en Santiago y otras localidades de la provincia.

Así lo informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), que explicó que las precipitaciones han provocado el arrastre de sedimentos hacia los puntos de captación de agua cruda, lo que dificulta el funcionamiento regular de los acueductos.

El director de Acueductos de la institución, Elwin Rodríguez, detalló que entre los sistemas afectados figuran los de Nibaje, La Barranquita, Las Charcas, La Canela, Cienfuegos, Villa González I y II, así como Inoa y Ámina, en San José de las Matas.

Monitoreo y control

Rodríguez indicó que los equipos técnicos mantienen un monitoreo constante del caudal del río Yaque del Norte y de los canales de riego Ulises Francisco Espaillat (UFE) y Monsieur Bogaert, con el objetivo de reducir el tiempo de interrupción del suministro y restablecer el servicio cuando las condiciones lo permitan.

Estado del contraembalse

El funcionario informó que, pese a las dificultades ocasionadas por la turbidez, el contraembalse Tavera-Bao se encuentra en una cota de 321.65 metros sobre el nivel del mar, lo que, según explicó, garantiza el abastecimiento de agua durante los próximos meses.

Rodríguez pidió comprensión a la ciudadanía ante las interrupciones del servicio.

Precisó que el suministro se normalizará a medida que disminuyan los niveles de turbidez en las fuentes de captación.

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