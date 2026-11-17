El vocal Uridy Marte sostiene un letrero que identifica un terreno de dominio público en Verón-Punta Cana. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El presidente del Concejo de Vocales del distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, Uridy Marte, solicitó al director distrital, Ramón Ramírez, información detallada sobre el estado actual del Plan de Ordenamiento Territorial y el proceso de socialización de ese instrumento de planificación.

Mediante una comunicación fechada el 16 de noviembre de 2026, Marte indicó que, aunque el plan todavía no ha sido remitido al Concejo de Vocales, considera necesario que los representantes del órgano legislativo municipal conozcan los pasos que se han desarrollado y la etapa en que se encuentra el proceso.

Situación actual del plan

En la carta dirigida a Ramírez, también solicitó información precisa sobre las discusiones relacionadas con la situación de la sección La Ceiba, donde técnicos del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Regional realizaron un levantamiento para verificar las condiciones de esa localidad y contrastarlas con las informaciones contenidas en el instrumento que dio inicio al proceso.

El presidente del Concejo de Vocales pidió que su solicitud sea atendida a la mayor brevedad posible, a fin de conocer los avances de un proceso que incide en la planificación y organización del territorio de Verón-Punta Cana.

La comunicación fue remitida al director distrital en su condición de titular del gobierno local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/ticia-99-6337beac.jpg Carta remitida (CEDIDA A DIARIO LIBRE)