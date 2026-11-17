Carlos Cueto, CEO de Claro Dominicana; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; y Phan Anh Duc, CEO de Viettel Dominicana, tras la firma del contrato el lunes 16 de noviembre de 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La empresa vietnamita Viettel, uno de los mayores grupos de telecomunicaciones del sudeste asiático y con vínculos directos con las Fuerzas Armadas de su país, formalizó ayer su entrada al mercado dominicano mediante la firma de un contrato de concesión con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que le permitirá desarrollar y ofrecer servicios de telefonía y conectividad digital.

La incorporación de Viettel representa un cambio importante en el panorama de las telecomunicaciones dominicanas, dominado por Claro y Altice, con la participación de Viva. Su llegada abre la posibilidad de una mayor competencia en precios, cobertura y calidad de los servicios, particularmente en las zonas rurales donde persisten deficiencias de conectividad.

Sin embargo, la entrada del nuevo operador se produce en un momento especialmente delicado, debido a las recientes disposiciones de Indotel sobre la seguridad de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones y el uso de equipos de fabricantes considerados de alto riesgo.

Un grupo de origen militar

Viettel fue fundada en 1989 y pertenece al Estado vietnamita. Su empresa matriz, Viettel Group, está vinculada al Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam, una característica que la distingue de los principales operadores privados establecidos en República Dominicana.

El conglomerado ha desarrollado una amplia presencia internacional, particularmente en Asia, África y América Latina, mediante inversiones en redes móviles, infraestructura digital y servicios de telecomunicaciones.

En el continente americano opera en Perú, bajo la marca Bitel, y en Haití, a través de Natcom, empresa en la que participa junto con el Estado haitiano.

Su modelo de expansión se ha caracterizado por inversiones en infraestructura propia y el desarrollo de redes en mercados donde existen importantes necesidades de conectividad.

Durante la firma del contrato, el director ejecutivo de Viettel Dominicana, Phan Anh Duc, explicó que República Dominicana constituye el undécimo mercado internacional del grupo.

"En cada país donde invertimos, nuestra misión es la misma: llevar tecnología moderna para apoyar el desarrollo del país y de su gente", declaró.

El ejecutivo aseguró que la compañía pretende ofrecer servicios de alta calidad tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, con el propósito de reducir las diferencias en el acceso a las tecnologías digitales.

Una concesión de 20 años

Viettel obtuvo en agosto pasado la adjudicación de 240 megahercios del espectro radioeléctrico, distribuidos en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz, para desarrollar redes de cuarta y quinta generación (4G y 5G).

La concesión tendrá una duración de 20 años y supone compromisos económicos por 107 millones de dólares, de los cuales la empresa pagó una primera cuota de 972,519,255 pesos el viernes 13 de noviembre.

En la misma licitación, Claro Dominicana obtuvo 20 megahercios adicionales, con compromisos por 12.5 millones de dólares. En conjunto, las adjudicaciones representan 119.5 millones de dólares.

La entrada de Viettel coincide con la Resolución 100-2026 del Indotel, aprobada el 29 de octubre y publicada el 13 de noviembre, que establece restricciones provisionales a la adquisición e instalación de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en las funciones críticas de las redes de telecomunicaciones. Aunque la resolución no prohíbe operar a Viettel ni identifica públicamente a la compañía como proveedor de alto riesgo, podría condicionar la selección de los equipos tecnológicos que utilizará para construir su red dominicana.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que la llegada de Viettel contribuirá a democratizar las telecomunicaciones y a extender los servicios a comunidades que todavía carecen de conectividad adecuada.

Indotel no descarta retirar equipos de telefónicas por seguridad nacional El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas medidas que afecten equipos y sistemas ya instalados en las redes telefónicas del país, dentro de una política preventiva de seguridad nacional sustentada en un informe clasificado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Resolución 100-2026, aprobada el 29 de octubre, prohíbe provisionalmente adquirir, instalar y activar nuevos equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo cuando estén destinados a funciones críticas del núcleo de las redes públicas de telecomunicaciones. El documento revela una coincidencia significativa: la DNI remitió su evaluación de seguridad nacional el mismo día en que el Consejo Directivo del Indotel aprobó la resolución. La comunicación de inteligencia, número 329693, recomendaba impedir inmediatamente nuevas instalaciones potencialmente peligrosas. La resolución no precisa cuándo fue elaborado el informe ni identifica públicamente a los fabricantes evaluados. Su contenido permanecerá reservado durante cinco años. Posible revisión de equipos existentes El considerando 25 establece que la decisión no exige retirar, desinstalar, sustituir ni migrar inmediatamente los equipos en funcionamiento. Sin embargo, advierte que esto no prejuzga las medidas que pudieran resultar de evaluaciones técnicas posteriores y del procedimiento para adoptar una resolución definitiva. Así, futuras decisiones podrían alcanzar instalaciones existentes, aunque actualmente no se ordenan inspecciones generales ni se establece un calendario. Las restricciones se concentran en el núcleo de las redes, responsable de la autenticación de usuarios, las comunicaciones y el enrutamiento. Quedan excluidos los equipos de acceso, distribución y transporte sin funciones críticas. El Indotel argumenta que incorporar nuevos componentes puede generar dependencias tecnológicas difíciles de revertir y aumentar los riesgos de seguridad. Cinco criterios de riesgo La evaluación identifica cinco condiciones preocupantes: incidentes de seguridad no resueltos; imposibilidad de verificar independientemente programas y accesos; obligaciones de entregar información a servicios extranjeros de inteligencia sin autorización judicial; procedencia de países no adheridos al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia; y exigencias de informar vulnerabilidades a gobiernos extranjeros antes de corregirlas. Estos criterios coinciden con los utilizados por Estados Unidos y países europeos para restringir fabricantes chinos como Huawei y ZTE, aunque ninguno aparece expresamente identificado en la resolución dominicana. El documento cita como antecedentes las políticas estadounidenses y las medidas de la Unión Europea, Reino Unido y Alemania. Sin consulta previa El Indotel prescindió de la consulta pública previa invocando razones de seguridad nacional. Argumentó que anunciar las restricciones podría acelerar las instalaciones que pretende impedir. La resolución entró en vigor el 13 de noviembre. Los interesados disponen de 60 días para presentar observaciones, sin que los recursos suspendan automáticamente su aplicación. Su publicación coincidió con el pago de RD$972.5 millones realizado por la vietnamita Viettel, adjudicataria de frecuencias para redes 4G y 5G. Aunque no figura mencionada, sus futuras instalaciones podrían verse afectadas por sus vínculos tecnológicos con Huawei. El Indotel revisará semestralmente la medida con organismos de seguridad nacional y proyecta una reglamentación sobre proveedores seguros para marzo de 2027.