El centro había realizado modificaciones en su infraestructura que no estaban contempladas en los planos depositados. ( CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública ordenó este miércoles el cierre inmediato de los quirófanos del Centro Médico Dr. Escaño, ubicado en Gazcue, Distrito Nacional, tras detectar irregularidades sanitarias durante una inspección realizada después de la muerte de Yaribel Reyes, una joven de 21 años que se había sometido a una liposucción en ese establecimiento.

Entre los hallazgos, las autoridades identificaron que parte del personal de salud que participó en el procedimiento quirúrgico no figuraba como registrado ni aprobado dentro de la plantilla de recursos humanos autorizada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud.

Salud Pública también estableció que el centro había realizado modificaciones en su infraestructura que no estaban contempladas en los planos depositados ni contaban con la autorización correspondiente.

Estas irregularidades habían sido identificadas durante una revisión anterior, por lo que se concedió al establecimiento un plazo para realizar los ajustes necesarios. Sin embargo, según el ministerio, el centro médico no cumplió con lo requerido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/whatsapp-image-2026-11-18-at-12822-pm-2bf1c432.jpeg Cierre de quirófano. (CEDIDA POR SALUD PÚBLICA.)

Ante los incumplimientos de la Ley General de Salud 42-01, las autoridades ordenaron el cese inmediato de los servicios de quirófano.

El ministerio advirtió, además, que ningún profesional de salud que no figure entre los recursos humanos aprobados por la Dirección de Habilitación puede intervenir o atender pacientes dentro del establecimiento.

La institución no identificó a los profesionales que participaron en la cirugía ni precisó cuáles fueron las modificaciones realizadas a la infraestructura. Tampoco estableció una relación causal entre las irregularidades detectadas y el fallecimiento de la paciente.

Las complicaciones denunciadas por la familia

Yaribel Reyes era propietaria de un negocio de venta y colocación de pelucas en el sector El Bonito de San Isidro, Santo Domingo Este.

Según relataron su padre y una amiga que la acompañó durante el procedimiento, la joven comenzó a experimentar fuertes dolores y un sangrado abundante a través del drenaje poco después de salir del quirófano.

Donny Dámilo Reyes, padre de la joven, contó a Diario Libre que su hija ingresó al procedimiento alrededor del mediodía y fue trasladada a una habitación cerca de las 8:00 de la noche.

Allí comenzó a vomitar, situación que inicialmente le atribuyeron a los efectos de la anestesia.

Verónica Batista Reyes, amiga que acompañó a Yaribel, describió las horas posteriores a la intervención. Aseguró que, cuando desaparecieron los efectos de la anestesia, la joven comenzó a llorar y a repetirle que sentía un dolor muy fuerte y que estaba muriendo.

Según su testimonio, el personal médico le administró medicamentos para aliviar las molestias, pero estas continuaron durante toda la noche.

Alrededor de las 7:00 de la mañana del día siguiente, relató Batista, le suministraron otros dos medicamentos y poco después Yaribel manifestó que sentía calambres en la boca y la cabeza.

La acompañante aseguró que alertó a una enfermera y a una doctora sobre esos síntomas. También afirmó que la joven comenzó a presentar dificultades respiratorias y que el drenaje se llenó de sangre entre seis y siete veces.

Batista sostuvo que una doctora habría advertido que la cantidad de sangre no era normal e intentó comunicarse con otro médico, quien, según le informaron, estaba en camino, pero nunca llegó.

Familia espera resultados de autopsia

El padre de Yaribel afirmó que su hija no tenía complicaciones médicas conocidas y que antes de la cirugía se había realizado los análisis solicitados por el establecimiento.

Cinco días después del fallecimiento, la familia aseguró que todavía desconocía el nombre del médico responsable de la intervención y que ningún representante del Centro Médico Escaño se había comunicado con ellos para explicar lo sucedido.

Reyes también afirmó que tuvo que contactar personalmente al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para solicitar el traslado del cuerpo a Patología Forense.

Los familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte.

Mientras tanto, la medida anunciada por Salud Pública afecta los servicios de quirófano del centro médico. El comunicado oficial no dispone el cierre completo del establecimiento ni informa sobre sanciones individuales contra los profesionales que participaron en la operación.