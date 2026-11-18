Armas ocupadas por las autoridades en el interior de un equipo de sonido. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Aduanas (DGA) incautó seis pistolas que fueron introducidas al muelle de Puerto Plata ocultas en el interior de una bocina.

El informe establece que las armas de fuego fueron descubiertas durante el proceso de revisión de los cargamentos que llegan al país por esa instalación marítima.

Indica que las pistolas estaban colocadas dentro de un equipo de sonido. Las armas estaban en el interior del dispositivo, envueltas en plástico blanco y aseguradas con cintillos.

Acciones de las autoridades

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron a ocupar las seis pistolas, como parte de los controles destinados a impedir la entrada irregular de armas de fuego y otras mercancías restringidas al territorio dominicano.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el país de procedencia del cargamento, la identidad de la persona o empresa consignataria ni el destino que tendrían las seis pistolas.

Tampoco se ha informado si el caso ha dado lugar a detenciones.

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