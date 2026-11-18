La prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas comienza a mostrar resultados favorables en el rendimiento académico de los estudiantes. Investigaciones realizadas en Estados Unidos y Brasil revelan mejoras en las calificaciones de las pruebas estandarizadas, mientras organismos internacionales documentan una disminución de las distracciones en las aulas de los centros educativos que han adoptado estas restricciones.

Un estudio divulgado este martes 17 de noviembre de 2026, realizado por investigadores de las universidades de Harvard y Dartmouth, determinó que las prohibiciones estrictas del uso de celulares pueden generar mejoras académicas equivalentes a entre una y dos semanas adicionales de aprendizaje por cada año escolar.

La investigación analizó los resultados de 3.3 millones de estudiantes de 4,600 escuelas estadounidenses durante los últimos cinco años académicos, con especial atención a las pruebas de matemáticas y lectura.

Los hallazgos coinciden parcialmente con investigaciones desarrolladas en otros países, en momentos en que los gobiernos han comenzado a limitar el acceso a los dispositivos móviles en los centros educativos ante la preocupación por el deterioro del rendimiento escolar y la capacidad de concentración de niños y adolescentes.

Los resultados de Harvard

La investigación estadounidense se concentró en escuelas que obligan a los alumnos a depositar sus teléfonos celulares en fundas con cierre de seguridad, que impiden su utilización durante toda la jornada escolar.

Los investigadores identificaron mejoras pequeñas, pero sostenidas, en los resultados de las evaluaciones de matemáticas y lectura, con avances similares en distintos niveles educativos y en escuelas con diferentes condiciones socioeconómicas.

Thomas Kane, profesor de Harvard y uno de los autores del estudio, considera que estas restricciones constituyen una intervención de bajo costo cuyos beneficios podrían acumularse con el paso de los años.

Los investigadores estiman que la mejora equivale aproximadamente a la mitad del deterioro anual de los resultados académicos observado en Estados Unidos durante los años anteriores a la pandemia.

Más de 40 estados estadounidenses han aprobado disposiciones que limitan el uso de celulares en las escuelas, aunque su alcance y los mecanismos para garantizar su cumplimiento varían.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/25/¿cual-es-la-contribucion-de-las-pruebas-pisa-a-la-mejora-educativa.png Los resultados de las pruebas PISA 2025 ofrecen nuevas evidencias sobre el impacto del rendimiento académico cuando se restrigen los celulares en las aulas.

Las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA 2025, publicados en septiembre de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también ofrecen evidencias sobre la relación entre las distracciones digitales y el rendimiento académico.

En 59 de los 82 países y economías con datos disponibles para este análisis se identificó una relación entre mayores niveles de distracción digital y un menor desempeño en ciencias.

En promedio, los estudiantes de los países de la OCDE que reportaron distracciones frecuentes obtuvieron 11 puntos menos en las pruebas de ciencias que aquellos que no experimentaron esas interrupciones, incluso después de considerar las diferencias socioeconómicas.

La brecha superó los 30 puntos en países como Reino Unido, Japón, Arabia Saudita, Jordania y Turquía, mientras que en Malta alcanzó los 67 puntos.

Los datos de la OCDE muestran, sin embargo, que todavía no es posible atribuir directamente a las prohibiciones una mejora generalizada de las calificaciones nacionales en las pruebas PISA.

Brasil mejora las calificaciones

En América Latina, Brasil ofrece uno de los resultados más alentadores sobre el impacto de las restricciones al uso de celulares en las escuelas.

Una investigación liderada por la Universidad de Stanford, divulgada en marzo de 2026, encontró mejoras en las pruebas estandarizadas de estudiantes de Río de Janeiro después de la introducción de una política municipal que prohibió en 2023 la utilización de teléfonos móviles con fines no educativos.

Los estudiantes de centros que anteriormente carecían de restricciones o tenían regulaciones poco rigurosas registraron una mejora un 13.4 % superior en portugués y un 25.7 % superior en matemáticas, en comparación con aquellos que asistían a escuelas donde ya existían prohibiciones estrictas.

Estas cifras representan diferencias en la magnitud de las mejoras, no incrementos porcentuales directos en las calificaciones.

La investigación, publicada también en mayo de 2026 por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER), contó con la colaboración de la Secretaría Municipal de Educación de Río de Janeiro.

Brasil extendió las restricciones a escala nacional a principios de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/24/friends-using-devices-outdoors.jpg La Unesco destaca que los estudiantes tienen que aprender los riesgos y oportunidades que conlleva la tecnología y no estar totalmente protegidos de ellos. (EFE/ARCHIVO)

Una tendencia mundial

Según un informe de la Unesco publicado el 11 de noviembre de 2026, 114 sistemas educativos cuentan con prohibiciones de alcance nacional sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, lo que representa el 58 % de los países del mundo.

El crecimiento ha sido acelerado. En junio de 2023, apenas el 24 % de los países había adoptado estas medidas.

Bolivia, Costa Rica, Croacia, Georgia, Maldivas y Malta figuran entre los países que se han incorporado recientemente a esta tendencia.

Francia, una de las naciones pioneras en la adopción de estas restricciones, extendió en septiembre de este año a los liceos la prohibición que ya regía en los niveles educativos anteriores.

Otros países, como Colombia, Perú, Islandia y Polonia, han optado por establecer marcos regulatorios que delegan en los centros educativos la aplicación de las restricciones.

Resultados no concluyentes

Pese a las evidencias favorables, no todas las investigaciones han identificado beneficios académicos significativos.

Un estudio publicado el 30 de octubre de 2026 en la revista científica The Quarterly Journal of Economics, realizado por investigadores de Stanford, Duke y las universidades de Michigan y Pensilvania, encontró que los efectos promedio sobre las calificaciones fueron cercanos a cero.

Sin embargo, detectó avances modestos entre los estudiantes de los niveles superiores de secundaria, particularmente en matemáticas.

La investigación también identificó un incremento inicial de los problemas disciplinarios, que disminuyeron con el paso del tiempo, así como indicios de una mejora posterior en el bienestar estudiantil.

Entre las interrogantes pendientes figura el impacto de la utilización de las redes sociales fuera del horario escolar y la posibilidad de que los alumnos trasladen sus hábitos digitales a otros dispositivos electrónicos, como las tabletas y las computadoras.

La Unesco advierte, además, que las prohibiciones no deben sustituir la formación de los estudiantes en competencias digitales, pensamiento crítico y utilización responsable de la tecnología.

República Dominicana se suma a las prohibiciones En la República Dominicana, los resultados de las pruebas PISA 2025 ofrecen datos particularmente relevantes sobre las consecuencias de las distracciones digitales en el aprendizaje. Los estudiantes dominicanos que reportaron distracciones frecuentes durante las clases de ciencias obtuvieron 27 puntos menos que aquellos que no las experimentaron, una diferencia considerablemente superior al promedio de 11 puntos de los países de la OCDE. Además, los alumnos dominicanos que asisten a centros educativos donde está prohibido el uso de celulares tienen un 37 % menos de probabilidades de reportar distracciones digitales, frente al 13 % del promedio de la OCDE. El porcentaje de estudiantes dominicanos matriculados en centros que prohíben el uso de estos dispositivos pasó del 55 % en 2022 al 77 % en 2025, según el organismo internacional. En mayo de 2026, el Ministerio de Educación (Minerd) emitió la Orden Departamental 011-2026, que regula el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país. La disposición establece la prohibición total de los celulares personales en el nivel inicial, restricciones en primaria y su utilización supervisada con fines pedagógicos en secundaria. También incorpora medidas para prevenir el ciberacoso y proteger la privacidad de los integrantes de la comunidad educativa