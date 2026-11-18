Segundo teniente y sargento del Ejército, entre detenidos por caso de 237 paquetes de cocaína
El Ministerio Público informó que los militares fueron fueron detenidos junto a otros tres hombres durante 14 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo y La Romana
El Ministerio Público informó este miércoles sobre el arresto de cinco hombres, entre ellos un segundo teniente y un sargento del Ejército, durante 14 allanamientos realizados de manera simultánea en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, como parte de una investigación por el decomiso de 237 paquetes de cocaína en julio pasado.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras agencias de inteligencia del Estado, mientras que las intervenciones fueron encabezadas por la Procuraduría Especializada Antidrogas, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y la DNCD, desde las primeras horas del martes.
La droga estaba escondida en la parte trasera de una camioneta, en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, recordó el Ministerio Público en una nota de prensa.
Detenidos
Señala que durante los allanamientos, realizados mediante órdenes judiciales, fueron arrestados el segundo teniente del Ejército Cristian Rafael Lizardo (el Teniente), así como el sargento de la misma institución, Joaquín Ricardo de León Pérez (Atin), quien laboraba en el Puerto Multimodal Caucedo. Otras tres personas están detenidas para fines de investigación.
Evidencias ocupadas
El Ministerio Público indicó que, en los inmuebles intervenidos —ubicados en sectores como Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Ciudad Satélite Duarte, Los Alcarrizos, Avenida España, La Agustina, en el Gran Santo Domingo, y en la provincia La Romana— las autoridades ocuparon diversas evidencias vinculadas a la estructura investigada, entre las que figuran: armas de fuego, vehículos, la suma de 301,905 pesos y 1,000 dólares.
- También, se incautaron celulares, grabadores de video digital (DVR), discos duros, memorias USB, tarjetas, prendas, relojes, así como documentos vinculantes con la investigación.
Participaron más de 200 agentes
Los operativos, en los que participaron más de 200 agentes de la DNCD, fueron encabezados por 15 fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de las fiscalías de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y La Romana.
En relación con el expediente, el documento destaca que las autoridades mantienen activa la persecución de otros individuos vinculados a esta organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.