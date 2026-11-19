El regidor de Higüey Willy Manuel Zorrilla Domínguez y un notario cuya identidad todavía no ha sido divulgada figuran entre las personas arrestadas este jueves durante los operativos contra una presunta red de narcotráfico internacional y lavado de activos que se desarrollan en distintas zonas del país.

Zorrilla Domínguez es regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el Ayuntamiento de Higüey, provincia La Altagracia, según consta en los registros de las autoridades municipales.

Los arrestos se producen en medio de una serie de allanamientos encabezados por el Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos de inteligencia del Estado.

Las intervenciones comenzaron durante la madrugada del jueves en Higüey y otros puntos de La Altagracia. Las autoridades desplegaron equipos terrestres y aeronaves para ejecutar las actuaciones.

Por el momento, el Ministerio Público no ha detallado las imputaciones individuales contra el regidor y el notario ni ha divulgado un balance definitivo de las personas detenidas en esta nueva fase de las investigaciones.

Investigación y decomisos

Los allanamientos forman parte de una investigación relacionada con el decomiso de 237 paquetes de cocaína, con un peso de 243.40 kilogramos, realizado en julio en Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

La droga fue encontrada oculta en la parte trasera de una camioneta interceptada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, según las informaciones ofrecidas por el Ministerio Público.

Las pesquisas ya habían provocado una primera jornada de 14 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y La Romana, durante la cual fueron detenidos cinco hombres.

Entre los arrestados en esa fase figuran el segundo teniente del Ejército Cristian Rafael Lizardo, conocido como "El Teniente", y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, alias "Atin", quien prestaba servicios en el Puerto Multimodal Caucedo.

Durante esas intervenciones participaron 15 fiscales y más de 200 agentes antinarcóticos. Las autoridades ocuparon armas de fuego, vehículos, RD$301,905 y US$1,000 en efectivo, además de teléfonos celulares, equipos de videovigilancia, discos duros y documentos.

Los investigadores buscan establecer la participación individual de los sospechosos, identificar a otros posibles integrantes de la organización y determinar el alcance de sus operaciones.

El Ministerio Público deberá precisar la situación jurídica de los nuevos detenidos y las evidencias que sustentan las imputaciones por narcotráfico y lavado de activos.