Unidades del Cuerpo de Bomberos permanecen en la escena del incendio mientras evalúan los daños ocasionados. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Más de 14 horas necesitaron los bomberos para controlar el incendio que afectó 12 establecimientos comerciales en una plaza ubicada en el municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

El fuego, que comenzó alrededor de la medianoche del miércoles y se extendió hasta la tarde del jueves, destruyó ocho negocios y afectó de manera considerable a otros cuatro.

Aunque los bomberos lograron controlar las llamas, pasadas las 2:00 de la tarde todavía salía humo de uno de los locales, mientras los equipos de emergencia continuaban con las labores de enfriamiento y limpieza.

Establecimientos afectados

Entre los establecimientos afectados figuran un centro de servicios de comunicación y venta de celulares, un negocio de repuestos de motocicletas, un taller de motocicletas, una imprenta, una tienda de electrodomésticos, una casa de préstamos y una gomera.

Las pérdidas económicas son millonarias, debido a que varios de los negocios estaban completamente equipados con mercancías, maquinarias y otros artículos para la venta.

La plaza afectada, ubicada en la calle Hermanas Mirabal, es propiedad del empresario y ganadero Carlos Reyes.

Respuesta de emergencia

En las labores para sofocar el incendio participaron unidades de bomberos de Imbert, Puerto Plata y otras localidades, que recibieron apoyo de camiones cisterna.

La emergencia también provocó dificultades en el tránsito, al quedar interrumpida durante varias horas la circulación de vehículos por la zona.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) trabajaron para mantener el orden y facilitar las operaciones de los organismos de socorro.

Investigación del incendio

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que originaron el siniestro. Sin embargo, versiones dan cuenta de que el fuego se originó producto de un cortocircuito.

El hecho no dejó personas afectadas, mientras técnicos del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar las causas.