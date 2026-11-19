La embarcación de bandera cubana que encalló en la costa de Puerto Plata ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un buque de bandera cubana permanece encallado frente a la costa de Costambar, en Puerto Plata.

La embarcación, identificada como Nova Orion, encalló alrededor de la medianoche del pasado martes, mientras navegaba frente a las costas de Puerto Plata. Desde entonces, permanece en el lugar.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el incidente habría ocurrido debido a las condiciones meteorológicas adversas y al fuerte oleaje que afectaba la zona en ese momento.

¿Hay medidas para retirarlo?

Hasta ahora, las autoridades competentes no han ofrecido detalles oficiales sobre la situación del buque ni sobre las medidas previstas para retirarlo del lugar donde quedó encallado.

Tampoco se ha informado si se han realizado evaluaciones técnicas para determinar el estado de la embarcación, los posibles daños en su estructura o los procedimientos necesarios para ponerla nuevamente a flote.

Asimismo, se desconoce si el encallamiento representa algún riesgo para el entorno marino de la zona.

Mientras tanto, la presencia del Nova Orion frente al litoral de Costambar mantiene la atención de quienes transitan por el área.