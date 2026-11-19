Inauguración de las nuevas instalaciones y el relanzamiento de Ciudad Tranquila (Ciutran). ( ESTARLIN ROSA/DIARIO LIBRE )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, reafirmó este jueves que la República Dominicana cuenta con las capacidades militares necesarias para responder a las amenazas que puedan comprometer su seguridad, en medio de la inestabilidad que atraviesa Haití y del escenario geopolítico regional.

"La República Dominicana no está de espalda a la situación imperante en el país vecino", expresó el funcionario, al señalar que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas permite al país enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas híbridas.

El jefe militar se refirió a estos riesgos durante su discurso en la inauguración de las nuevas instalaciones y el relanzamiento de Ciudad Tranquila (Ciutran), transformada en el Regimiento Mixto de Policía Militar Coronel Ángel Remigio Gutiérrez, una unidad permanente que tendrá entre sus funciones apoyar a la Policía Nacional en las labores de seguridad ciudadana.

La transformación sustituye el esquema de fuerza de tarea bajo el cual operaba Ciutran desde 2006, cuando fue creada para reforzar la presencia militar en las zonas urbanas y colaborar con la Policía Nacional en labores de prevención, patrullaje y mantenimiento del orden público.

Fernández Onofre explicó que las fuerzas de tarea responden a misiones específicas, mientras que las necesidades actuales de apoyo militar a la seguridad ciudadana requieren una estructura permanente, con mandos y responsabilidades definidos.

El cambio fue dispuesto por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas mediante la Resolución 09-2025, del 11 de diciembre de 2025, que establece una organización con cadena de mando y unidades especializadas.

El nuevo regimiento tendrá capacidad para desarrollar operaciones urbanas, control de multitudes, patrullaje preventivo, protección de instalaciones críticas y asistencia a las autoridades civiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-19-at-22812-pm-1-4ef3d577.jpeg Autoridades durante el acto de relanzamiento de Ciutran (ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/whatsapp-image-2026-11-19-at-22833-pm-098b746d.jpeg La transformación sustituye el esquema de fuerza de tarea bajo el cual operaba Ciutran. (ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Inversión y equipamiento

Las nuevas instalaciones militares tienen una extensión de 2,011 metros cuadrados y capacidad para alojar a 350 soldados. Su construcción se ejecutó en once meses y 25 días, con una inversión de 224 millones de pesos.

La infraestructura cuenta con dormitorios, comedores para oficiales y alistados, cocina industrial, cámaras frigoríficas, salón multiuso, baños, depósitos y oficinas administrativas.

Como parte del relanzamiento, la unidad recibió diez camionetas para patrullaje, cuatro camiones para transporte de personal, motocicletas, fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev del mismo calibre, escopetas y equipos no letales.

También se entregaron nuevos uniformes confeccionados por la Industria Militar Dominicana.

El ministro destacó la formación de oficiales en la Escuela de Policía Militar de Colombia. Explicó que varios han completado su preparación y que otros dos cursan estudios en esa institución, donde reciben capacitación en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.

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